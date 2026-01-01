Видео
Главная Одесса На Одесчине главу сельсовета задержали за взятку — что известно

На Одесчине главу сельсовета задержали за взятку — что известно

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 13:20
Суд отстранил главу Слободской громады от должности
Председатель поселкового совета Виктор Доцуленко. Фото: anticorruption-vymir

Председателя Слободского поселкового совета Виктора Доцуленко отстранили от должности по подозрению во взяточничестве. Он требовал деньги за согласование документов на установку заправки. Сейчас чиновник не работает в громаде и находится под процессуальными ограничениями.

Об этом Новини.LIVE узнали из постановления Кодымского районного суда Одесской области.

Читайте также:

Детали дела

Кодымский районный суд Одесской области рассмотрел ходатайство Подольской окружной прокуратуры в отношении Виктора Доцуленко, который занимал должность председателя Слободского поселкового совета. Суд согласился с доводами обвинения и продлил срок его отстранения от должности до 15 февраля 2026 года. По данным следствия, чиновник подозревается в вымогательстве и получении 2,5 тысячи долларов США. Речь идет о событиях с января по май 2025 года. Как считают правоохранители, деньги требовали у представителя общества "Бест Фьюэл", которое обратилось в поселковый совет для получения земельного участка под автозаправочную станцию.

Сначала исполком согласовал предприятию установление временного сооружения. Однако за следующий этап — получение паспорта привязки - поселковый голова, по версии следствия, запросил взятку. В апреле 2025 года он якобы получил средства и передал предприятию согласованные документы. Уже 1 мая Виктора Доцуленко задержали и сообщили о подозрении.

Суд также продлил действие процессуальных обязанностей подозреваемого еще на два месяца. Среди них — являться в суд по вызову, не общаться со свидетелями и сообщать об изменении места жительства. Кроме этого, по ходатайству стороны защиты суд уменьшил размер залога до 454 тысяч 200 гривен. Ранее сумму залога уже снижали дважды.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области будут судить чиновника ТЦК за вымогательство денег. Также мы писали, что НАБУ разоблачило преступную группу в Верховной Раде, которых подозревают во взяточничестве.

Одесса суд взятка Одесская область Новости Одессы наказание
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
