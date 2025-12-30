Видео
Главная Одесса На Одесчине будут судить чиновника ТЦК — что известно

На Одесчине будут судить чиновника ТЦК — что известно

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 15:35
В Одесской области будут судить заместителя начальника ТЦК за взятку
Правоохранители во время задержания. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одесской области заместитель начальника районного ТЦК и СП требовал деньги у военнообязанного мужчины. За деньги он обещал избежать мобилизации. Сейчас фигурант находится под стражей. Ему грозит заключение в тюрьму.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Детали схемы

В Одесской области начальник отделения учета мобилизационной работы, который временно исполнял обязанности руководителя требовал взятку у военнообязанного мужчины. За 3 тысячи долларов США он обещал исключить его из списка лиц, находящихся в розыске за нарушение правил воинского учета. Передачу средств организовали частями, а за деньгами чиновник направлял своего подчиненного.

После получения 2 500 долларов и выполнения обещанных действий правоохранители задержали фигуранта в процессуальном порядке.

Что грозит

Суд отстранил его от должности и избрал меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога более 1,2 миллиона гривен. Сейчас он остается под стражей. Следствие завершено. Обвинительный акт по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины направлено в суд. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе сотрудники ТЦК избили военного, который вернулся из плена. Также мы писали, что у руководства Закарпатского ТЦК проводили обыски.

Одесса взятка Одесская область Новости Одессы мобилизация ТЦК и СП
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
