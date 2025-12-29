В Одессе ТЦК избили военного, освобожденного из плена

Сотрудники ТЦК проверяют документы у мужчины. Фото иллюстративное: скриншот из видео

В Одессе военнослужащие ТЦК и СП, причастных к избиению бывшего пленного. Инцидент произошел в Пересыпском районе города. Пострадавший сам обратился к правоохранителям и рассказал обстоятельства конфликта. По факту происшествия открыли уголовное производство.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Нападение на пленного

Об избиении в полицию сообщил 27-летний военный, которого в июне этого года освободили из российского плена. По его словам, на одной из улиц Пересипского района он поссорился с людьми в военной форме во время проверки военно-учетных документов. Во время конфликта мужчине нанесли телесные повреждения. В рамках досудебного расследования полицейские установили, что к инциденту причастны двое военнослужащих Пересипского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Именно они, по версии следствия, применили силу к заявителю. Судебно-медицинская экспертиза показала, что потерпевший получил легкие телесные повреждения.

Что грозит

По результатам расследования дознаватели сообщили фигурантам о подозрении. Одному инкриминируют умышленное легкое телесное повреждение, другому — нанесение ударов и побоев без причинения телесных повреждений. По действующему законодательству, за эти статьи предусмотрено наказание в виде штрафа, общественных или исправительных работ. Следственные действия по делу продолжаются.

