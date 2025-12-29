Відео
Головна Одеса Напали по полоненого — в Одесі співробітники ТЦК підуть під суд

Напали по полоненого — в Одесі співробітники ТЦК підуть під суд

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 11:06
В Одесі ТЦК побили військового, звільненого з полону
Співробітники ТЦК перевіряють документи у чоловіка. Фото ілюстративне: скриншот з відео

В Одесі військовослужбовці ТЦК та СП, причетних до побиття колишнього полоненого. Інцидент стався в Пересипському районі міста. Потерпілий сам звернувся до правоохоронців і розповів обставини конфлікту. За фактом події відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Напад на полоненого

Про побиття до поліції повідомив 27-річний військовий, якого в червні цього року звільнили з російського полону. За його словами, на одній із вулиць Пересипського району він посварився з людьми у військовій формі під час перевірки військово-облікових документів. Під час конфлікту чоловікові завдали тілесних ушкоджень. У межах досудового розслідування поліцейські встановили, що до інциденту причетні двоє військовослужбовців Пересипського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Саме вони, за версією слідства, застосували силу до заявника. Судово-медична експертиза показала, що потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження.

Що загрожує

За результатами розслідування дізнавачі повідомили фігурантам про підозру. Одному інкримінують умисне легке тілесне ушкодження, іншому — завдання ударів і побоїв без спричинення тілесних ушкоджень. За чинним законодавством, за ці статті передбачене покарання у вигляді штрафу, громадських або виправних робіт. Слідчі дії у справі тривають.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Закарпатській області проводять обшуки у керівництва ТЦК. Також ми писали, що жителька Вінницької області "зливала" розташування ТЦК.

Одеса скандал Одеська область Новини Одеси мобілізація ТЦК та СП
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
