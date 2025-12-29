В Одессе задержали мужчину, который напал на военного ТЦК

Военнослужащий ТЦК во время оповещения. Фото иллюстративное: Львовский областной ТЦК и СП

В Одессе во время мероприятий по оповещению задержали мужчину, который в ноябре нанес ножевое ранение военнослужащему. Он долгое время скрывался от правоохранителей. Во время задержания пытался убежать и оказывал сопротивление полиции. Правоохранители быстро нейтрализовали угрозу и доставили нападавшего в отдел полиции.

Об этом сообщили в Одесском областном ТЦК и СП.

Реклама

Читайте также:

Детали нападения

В Пересыпском районе Одессы сотрудники ТЦК и СП вместе с Национальной полицией обнаружили гражданина, подозреваемого в дерзком нападении на военнослужащего. Нападение произошло в начале ноября во время выполнения военным служебных обязанностей. Во время задержания правонарушитель пытался убежать и оказывал активное физическое сопротивление. Благодаря совместным действиям нарядов полиции его удалось задержать и доставить для следственных действий.

"Нападение на военнослужащего во время выполнения им задач в условиях военного положения является тяжким преступлением. Каждый такой акт насилия получит надлежащую правовую оценку", — говорится в сообщении.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе будут судить военных ТЦК, которые избили пленного. Также мы писали, что на Ровенщине трое сотрудников ТЦК избили гражданского мужчину.