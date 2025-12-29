Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе задержали мужчину, который напал на сотрудника ТЦК

В Одессе задержали мужчину, который напал на сотрудника ТЦК

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 12:55
В Одессе задержали мужчину, который напал на военного ТЦК
Военнослужащий ТЦК во время оповещения. Фото иллюстративное: Львовский областной ТЦК и СП

В Одессе во время мероприятий по оповещению задержали мужчину, который в ноябре нанес ножевое ранение военнослужащему. Он долгое время скрывался от правоохранителей. Во время задержания пытался убежать и оказывал сопротивление полиции. Правоохранители быстро нейтрализовали угрозу и доставили нападавшего в отдел полиции.

Об этом сообщили в Одесском областном ТЦК и СП.

Реклама
Читайте также:

Детали нападения

В Пересыпском районе Одессы сотрудники ТЦК и СП вместе с Национальной полицией обнаружили гражданина, подозреваемого в дерзком нападении на военнослужащего. Нападение произошло в начале ноября во время выполнения военным служебных обязанностей. Во время задержания правонарушитель пытался убежать и оказывал активное физическое сопротивление. Благодаря совместным действиям нарядов полиции его удалось задержать и доставить для следственных действий.

"Нападение на военнослужащего во время выполнения им задач в условиях военного положения является тяжким преступлением. Каждый такой акт насилия получит надлежащую правовую оценку", — говорится в сообщении.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе будут судить военных ТЦК, которые избили пленного. Также мы писали, что на Ровенщине трое сотрудников ТЦК избили гражданского мужчину.

Одесса нападение Одесская область Новости Одессы мобилизация ТЦК и СП
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации