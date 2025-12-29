В Одесі затримали чоловіка, який напав на військового ТЦК

Військовослужбовець ТЦК під час оповіщення. Фото ілюстративне: Львівський обласний ТЦК та СП

В Одесі під час заходів з оповіщення затримали чоловіка, який у листопаді завдав ножового поранення військовослужбовцю. Він тривалий час переховувався від правоохоронців. Під час затримання намагався втекти і чинив опір поліції. Правоохоронці швидко нейтралізували загрозу та доставили нападника до відділу поліції.

Про це повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП.

Деталі нападу

У Пересипському районі Одеси співробітники ТЦК та СП разом із Національною поліцією виявили громадянина, підозрюваного у зухвалому нападі на військовослужбовця. Напад стався на початку листопада під час виконання військовим службових обов’язків. Під час затримання правопорушник намагався втекти та чинив активний фізичний опір. Завдяки спільним діям нарядів поліції його вдалося затримати та доставити для слідчих дій.

"Напад на військовослужбовця під час виконання ним завдань в умовах воєнного стану є тяжким злочином. Кожен такий акт насильства отримає належну правову оцінку", — йдеться у повідомленні.

