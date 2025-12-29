Відео
В Одесі затримали чоловіка, який напав на співробітника ТЦК

В Одесі затримали чоловіка, який напав на співробітника ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 12:55
В Одесі затримали чоловіка, який напав на військового ТЦК
Військовослужбовець ТЦК під час оповіщення. Фото ілюстративне: Львівський обласний ТЦК та СП

В Одесі під час заходів з оповіщення затримали чоловіка, який у листопаді завдав ножового поранення військовослужбовцю. Він тривалий час переховувався від правоохоронців. Під час затримання намагався втекти і чинив опір поліції. Правоохоронці швидко нейтралізували загрозу та доставили нападника до відділу поліції.

Про це повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП.

Читайте також:

Деталі нападу

У Пересипському районі Одеси співробітники ТЦК та СП разом із Національною поліцією виявили громадянина, підозрюваного у зухвалому нападі на військовослужбовця. Напад стався на початку листопада під час виконання військовим службових обов’язків. Під час затримання правопорушник намагався втекти та чинив активний фізичний опір. Завдяки спільним діям нарядів поліції його вдалося затримати та доставити для слідчих дій.

"Напад на військовослужбовця під час виконання ним завдань в умовах воєнного стану є тяжким злочином. Кожен такий акт насильства отримає належну правову оцінку", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі судитимуть військових ТЦК, які побили полоненого. Також ми писали, що на Рівненщині троє співробітників ТЦК побили цивільного чоловіка.

Одеса напад Одеська область Новини Одеси мобілізація ТЦК та СП
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
