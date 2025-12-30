Відео
На Одещині судитимуть чиновника ТЦК — що відомо

На Одещині судитимуть чиновника ТЦК — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 15:35
На Одещині судитимуть заступника начальника ТЦК за хабар
Правоохоронці під час затримання. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

На Одещині заступник начальника районного ТЦК та СП вимагав гроші у військовозобов’язаного чоловіка. За гроші він обіцяв уникнути мобілізації. Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує ув'язнення.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Деталі схеми

На Одещині начальник відділення обліку мобілізаційної роботи, який тимчасово виконував обов’язки керівника вимагав хабар у військовозобов’язаного чоловіка. За 3 тисячі доларів США він обіцяв виключити його зі списку осіб, які перебувають у розшуку за порушення правил військового обліку. Передачу коштів організували частинами, а за грошима посадовець направляв свого підлеглого.

Після отримання 2 500 доларів і виконання обіцяних дій правоохоронці затримали фігуранта в процесуальному порядку.

Що загрожує

Суд відсторонив його від посади та обрав запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 1,2 мільйона гривень. Наразі він залишається під вартою. Слідство завершене. Обвинувальний акт за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України скеровано до суду. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі співробітники ТЦК побили військового, який повернувся з полону. Також ми писали, що у керівництва Закарпатського ТЦК проводили обшуки.

Одеса хабар Одеська область мобілізація ТЦК та СП
Долженко Катерина
