Суд усунув голову Слобідської громади від посади

Голову Слобідської селищної ради Віктора Доцуленка відсторонили від посади через підозру в хабарництві. Він вимагав гроші за погодження документів на встановлення заправки. Наразі посадовець не працює в громаді та перебуває під процесуальними обмеженнями.

Про це Новини.LIVE дізналися з ухвали Кодимського районного суду Одеської області.

Деталі справи

Кодимський районний суд Одеської області розглянув клопотання Подільської окружної прокуратури щодо Віктора Доцуленка, який обіймав посаду голови Слобідської селищної ради. Суд погодився з доводами обвинувачення та продовжив строк його відсторонення від посади до 15 лютого 2026 року. За даними слідства, посадовець підозрюється у вимаганні та отриманні 2,5 тисячі доларів США. Йдеться про події з січня по травень 2025 року. Як вважають правоохоронці, гроші вимагали у представника товариства "Бест Фьюел", яке звернулося до селищної ради для отримання земельної ділянки під автозаправну станцію.

Спочатку виконком погодив підприємству встановлення тимчасової споруди. Однак за наступний етап — отримання паспорта прив’язки — селищний голова, за версією слідства, запросив хабар. У квітні 2025 року він нібито отримав кошти та передав підприємству погоджені документи. Уже 1 травня Віктора Доцуленка затримали та повідомили про підозру.

Суд також продовжив дію процесуальних обов’язків підозрюваного ще на два місяці. Серед них — з’являтися до суду за викликом, не спілкуватися зі свідками та повідомляти про зміну місця проживання. Окрім цього, за клопотанням сторони захисту суд зменшив розмір застави до 454 тисяч 200 гривень. Раніше суму застави вже знижували двічі.

