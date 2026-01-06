В Одесі лікарку викрили на хабарі за інвалідність

Поліція в квартирі лікарки. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі лікарка міського медзакладу вимагала гроші у пацієнта. Вона просила понад півтори тисячі доларів за сприяння в оформленні інвалідності. Кошти передавалися частинами під контролем силовиків. Після цього медпрацівницю затримали.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Деталі схеми

За даними слідства, до невропатолога однієї з міських лікарень звернувся чоловік із проблемами зі здоров’ям. Він хотів дізнатися порядок проходження обстежень і можливість встановлення інвалідності ІІІ групи. Лікарка, яка є завідувачкою відділення неврології та психіатрії і входить до складу кардіо-неврологічної експертної команди, погодилася "допомогти" лише за гроші. За оформлення інвалідності та прискорення медичного обстеження вона вимагала 1 600 доларів США.

Пацієнт звернувся до правоохоронців. Слідчі поліції Одещини разом зі співробітниками СБУ задокументували передачу коштів кількома частинами. Після отримання обумовленої суми 56-річну жінку затримали у процесуальному порядку. Під час обшуків у службовому кабінеті та за місцем проживання лікарки вилучили готівку, мобільні телефони та інші речові докази. На це майно суд наклав арешт.

Гроші, які вилучили у лікарки. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Що загрожує

Слідчі повідомили медпрацівниці про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

