Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Інвалідність за гроші — в Одесі викрили лікарську схему

Інвалідність за гроші — в Одесі викрили лікарську схему

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 11:20
В Одесі лікарку викрили на хабарі за інвалідність
Поліція в квартирі лікарки. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі лікарка міського медзакладу вимагала гроші у пацієнта. Вона просила понад півтори тисячі доларів за сприяння в оформленні інвалідності. Кошти передавалися частинами під контролем силовиків. Після цього медпрацівницю затримали.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

Деталі схеми

За даними слідства, до невропатолога однієї з міських лікарень звернувся чоловік із проблемами зі здоров’ям. Він хотів дізнатися порядок проходження обстежень і можливість встановлення інвалідності ІІІ групи. Лікарка, яка є завідувачкою відділення неврології та психіатрії і входить до складу кардіо-неврологічної експертної команди, погодилася "допомогти" лише за гроші. За оформлення інвалідності та прискорення медичного обстеження вона вимагала 1 600 доларів США.

Пацієнт звернувся до правоохоронців. Слідчі поліції Одещини разом зі співробітниками СБУ задокументували передачу коштів кількома частинами. Після отримання обумовленої суми 56-річну жінку затримали у процесуальному порядку. Під час обшуків у службовому кабінеті та за місцем проживання лікарки вилучили готівку, мобільні телефони та інші речові докази. На це майно суд наклав арешт.

В Одесі лікарка вимагала гроші за інвалідність
Гроші, які вилучили у лікарки. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Що загрожує

Слідчі повідомили медпрацівниці про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині голову сільради затримали за хабар. Також ми писали, що ВАКС обрав запобіжний захід нардепу.

Одеса хабар Одеська область Новини Одеси лікарі затримання
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації