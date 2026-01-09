Відео
Головна Одеса Безкоштовне лікування за гроші — схема лікарки в Одесі

Безкоштовне лікування за гроші — схема лікарки в Одесі

Дата публікації: 9 січня 2026 16:47
В Одесі лікарку підозрюють у вимаганні хабаря
Затримання лікарки. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі завідувачка психіатричного відділення однієї з лікарень, вимагала гроші за лікування пацієнта, яке має бути безоплатним. За місяць перебування у стаціонарі вона назвала фіксовану суму. Жінку затримали під час отримання коштів.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Гроші за лікування

За даними слідства, до завідувачки психіатричного відділення звернувся чоловік зі скаргами на погіршення здоров’я. Після огляду його госпіталізували до стаціонару. Замість надання безоплатної медичної допомоги, передбаченої законом, медик висунула вимогу про оплату лікування. Вона заявила пацієнту та людині, яка його супроводжувала, що за один місяць перебування в лікарні потрібно заплатити 500 доларів. Загалом за три місяці лікування жінка планувала отримати 1500 доларів.

У разі відмови платити лікарка погрожувала виписати пацієнта зі стаціонару в найкоротші строки. Жінку затримали одразу після отримання обумовленої суми грошей.

Що загрожує

Слідчі повідомили їй про підозру в одержанні неправомірної вигоди з використанням службового становища та вимаганні. За цією статтею Кримінального кодексу України підозрюваній загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади. Наразі вирішується питання про запобіжний захід.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі викрили лікарку, яка вимагала хабар за довідку про інвалідність. Також ми писали, що екскерівника одного з управлінь Міністерства оборони підозрюють в отримані хабарів за надання житла військовим.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
