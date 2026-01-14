Відео
Одеса На Одещині екскерівника лісгоспу взяли під арешт — причини

На Одещині екскерівника лісгоспу взяли під арешт — причини

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 11:44
Ексначальник лісгоспу під вартою за корупцію в Одесі
Затримання екскерівника лісгоспу. Фото: Одеська обласна прокуратура

Суд узяв під варту колишнього керівника Південного міжрегіонального лісгоспу через підозру у корупції. Йому визначили альтернативу у вигляді застави. У січні екологічна прокуратура повідомила посадовцю про підозру за вимагання хабаря.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Читайте також:

Деталі справи

Колишній керівник Південного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства перебуває під арештом за клопотанням прокуратури. Суд визначив йому заставу у 16 000 000 грн як альтернативу триманню під вартою, проте гроші наразі не сплачено. За даними слідства, посадовець на посаді підбурював голову мисливської організації надати йому 25 000 доларів США. Він обіцяв посприяти, щоб організація отримала в користування 13 тисяч гектарів мисливських угідь на Одещині. Після отримання цих земель члени організації могли б безперешкодно полювати.

Посадовець аргументував розмір неправомірної вигоди тим, що частину коштів мав передати "знайомим" із керівництва Держлісагентства та ДП "Ліси України". Правоохоронці також перевіряють можливу причетність до оборудки інших чиновників.

Нагадаємо, ми повідомляли, що суд зобов'язав відкрити справу проти очільника Одеської ОВА. Також ми писали, що в Одесі лікарка брала гроші за безкоштовне лікування.

Одеса хабар Одеська область прокуратура Новини Одеси покарання
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
