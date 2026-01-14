Суд зобов’язав СБУ внести справу щодо Кіпера до ЄРДР

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE

В Одесі суд зобов’язав Службу безпеки України відкрити кримінальне провадження за заявою про можливі зловживання голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера. Йдеться про внесення відомостей до ЄРДР, чого раніше слідчий СБУ не зробив. Суд визнав таку бездіяльність порушенням вимог Кримінального процесуального кодексу України.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі рішення

Як випливає з ухвали, заявник ще 11 грудня 2025 року письмово звернувся до Управління СБУ в Одеській області. У заяві він повідомив про можливі злочинні дії колишнього прокурора Київської міської прокуратури, а нині — голови Одеської ОВА Олега Кіпера. На думку заявника, посадовець міг діяти у змові з афілійованими юридичними та фізичними особами, а також з представниками органів місцевої та державної влади. Серед імовірних порушень у заяві згадуються створення організованої злочинної групи, завищення цін у публічних закупівлях і маніпуляції з тендерами і т.д. Також йдеться про залучення підконтрольних компаній до бюджетних договорів і створення неконкурентних умов для інших учасників ринку.

Слідчий суддя зазначив, що за статтею 214 КПК слідчий зобов’язаний внести відомості до ЄРДР не пізніше 24 годин після отримання заяви, без попередньої оцінки її обґрунтованості. Оскільки доказів внесення таких даних СБУ не надала, суд визнав бездіяльність слідчого.

Що вирішив суд

У результаті суд зобов’язав керівника слідчого відділу СБУ в Одеській області внести відповідні відомості до ЄРДР та повідомити суд про виконання ухвали. Рішення не підлягає апеляційному оскарженню. Водночас суд не оцінював суті викладених у заяві обвинувачень — йдеться лише про початок досудового розслідування.

