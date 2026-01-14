Суд обязал СБУ внести дело в отношении Кипера в ЕРДР

СБУ должна открыть дело против главы Одесской ОВА
В Одессе суд обязал Службу безопасности Украины открыть уголовное производство по заявлению о возможных злоупотреблениях главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера. Речь идет о внесении сведений в ЕРДР, чего ранее следователь СБУ не сделал. Суд признал такое бездействие нарушением требований Уголовного процессуального кодекса Украины.
Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.
Детали решения
Как следует из постановления, заявитель еще 11 декабря 2025 года письменно обратился в Управление СБУ в Одесской области. В заявлении он сообщил о возможных преступных действиях бывшего прокурора Киевской городской прокуратуры, а ныне — председателя Одесской ОГА Олега Кипера. По мнению заявителя, чиновник мог действовать в сговоре с аффилированными юридическими и физическими лицами, а также с представителями органов местной и государственной власти. Среди вероятных нарушений в заявлении упоминаются создание организованной преступной группы, завышение цен в публичных закупках и манипуляции с тендерами и т.д. Также речь идет о привлечении подконтрольных компаний к бюджетным договорам и создании неконкурентных условий для других участников рынка.
Следственный судья отметил, что по статье 214 УПК следователь обязан внести сведения в ЕРДР не позднее 24 часов после получения заявления, без предварительной оценки его обоснованности. Поскольку доказательств внесения таких данных СБУ не предоставила, суд признал бездействие следователя.
Что решил суд
В результате суд обязал руководителя следственного отдела СБУ в Одесской области внести соответствующие сведения в ЕРДР и сообщить суду о выполнении постановления. Решение не подлежит апелляционному обжалованию. В то же время суд не оценивал сути изложенных в заявлении обвинений — речь идет лишь о начале досудебного расследования.
