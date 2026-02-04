Хищение средств на укрытии школы в Одесской области

Выход из укрытия. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Директор строительной фирмы в Одесской области присвоил часть средств во время ремонта школьного укрытия. Он умышленно завысил стоимость материалов в документах. В результате получил более 230 тысяч гривен государственных денег.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Детали дела

Директор частной строительной фирмы завысил стоимость материалов во время капитального ремонта простейшего укрытия в одной из школ Болградского района. Он оформил заведомо ложные сметы и акты выполненных работ и таким образом присвоил почти 230 тысяч гривен государственных средств. Часть денег подрядчик получил за работы, которые фактически стоили дешевле, чем указано в документах. Сумма нанесенного ущерба стала очевидной после анализа смет и актов приемки выполненных работ.

Что грозит

На основании собранных доказательств полиция сообщила фигуранту о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения, а также в составлении заведомо ложных документов. Санкции ч. 4 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины предусматривают до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

