Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине украли деньги на ремонт школьного укрытия — детали

На Одесчине украли деньги на ремонт школьного укрытия — детали

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 13:49
Хищение средств на укрытии школы в Одесской области
Выход из укрытия. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Директор строительной фирмы в Одесской области присвоил часть средств во время ремонта школьного укрытия. Он умышленно завысил стоимость материалов в документах. В результате получил более 230 тысяч гривен государственных денег.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Директор частной строительной фирмы завысил стоимость материалов во время капитального ремонта простейшего укрытия в одной из школ Болградского района. Он оформил заведомо ложные сметы и акты выполненных работ и таким образом присвоил почти 230 тысяч гривен государственных средств. Часть денег подрядчик получил за работы, которые фактически стоили дешевле, чем указано в документах. Сумма нанесенного ущерба стала очевидной после анализа смет и актов приемки выполненных работ.

Что грозит

На основании собранных доказательств полиция сообщила фигуранту о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения, а также в составлении заведомо ложных документов. Санкции ч. 4 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины предусматривают до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области разоблачили схему на ремонте школы. Также мы писали, что на Николаевщине командир выписывал боевые военным, которые не были на линии фронта.

Одесса полиция Одесская область Новости Одессы деньги укрытия
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации