В Одессе для теплосетей закупят укрытие за 41 млн для теплосетей

Мобильное укрытие. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе планируют установить мобильные укрытия для объектов теплоснабжения. На это выделили более 41,5 млн грн. Закупка предусматривает 13 конструкций различной вместимости. Завершить поставки должны до конца июня 2026 года.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

Читайте также:

Закупка укрытий

Коммунальное предприятие "Теплоснабжение города Одессы" объявило тендер на закупку укрытий. Ожидаемая стоимость составляет 41 538 950 грн. Закупку обнародовали 18 марта, сейчас идет подача предложений. Планируется приобрести 13 мобильных укрытий разного размера. Больше всего — пять модулей на 50 человек и три на 25. Также предусмотрены по одному укрытию на 20, 15 и 10 человек, а еще два — на 5 человек.

Все укрытия должны поставить до 30 июня 2026 года. Они должны быть новыми, изготовленными именно в 2026 году, и иметь гарантию не менее 36 месяцев.

Условия тендера

Речь идет о полностью готовых модулях. Подрядчик должен доставить их в собранном виде и выполнить монтаж. Конструкции должны соответствовать техническим требованиям и быть пригодными к немедленному использованию. Укрытие оборудуют сиденьями, защитными дверями, электросетью с освещением и розетками, а также вентиляцией. Все эти элементы уже должны быть установлены на момент передачи.

Оплата предусмотрена после поставки — в течение 30 календарных дней. В то же время тендер прописан под одного исполнителя, который должен поставить все 13 укрытий. Это может ограничить конкуренцию между участниками.

Укрытия для пляжей

Кроме того, вдоль побережья в Одессе планируют установить восемь мобильных укрытий. Сейчас продолжаются тендерные процедуры. Работы будут финансировать предприниматели, тогда как город будет отвечать за часть по безопасности. На реализацию проекта предусмотрели около 35 млн грн, то есть в среднем примерно 4,4 млн грн за одно укрытие. Согласно документации, это будут не просто бетонные сооружения, а полноценные модульные укрытия. Они будут иметь вентиляцию, освещение, электрические розетки и санузлы. Каждое рассчитано на одновременное пребывание от 45 до 135 человек и должно выдерживать ударную волну не менее 100 кПа, а также защищать от обломков.

Каждое укрытие предусматривает не менее двух входов, обустроенных тамбурами или поворотами под углом 90 градусов. Установить все объекты планируют до 1 июня 2026 года. В то же время в течение курортного сезона продолжат работать 12 стационарных укрытий.

Напомним, мы сообщали о том, что в Одессе готовят масштабный ремонт дорог в 2026 году. В городе планируют не просто подлатать ямы, а капитально обновить десятки улиц и тротуаров в каждом районе. На эти цели из бюджета уже выделили сотни миллионов гривен.

Также мы писали о том, что в Одессе планируют усилить защиту критической инфраструктуры города. Вопрос обсудили во время аппаратного совещания в городском совете. По оценкам городской администрации, для реализации всех необходимых мер нужно более 7 млрд грн. Власти уже готовятся к отдельной встрече с представителями строительного бизнеса.