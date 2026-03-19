Набережную в Одессе отремонтируют: на исполкоме утвердили проект
В Одессе утвердили проект первой очереди благоустройства побережья. Речь идет об участке от Ланжерона до Золотого берега. Он простирается на 15 километров и является популярным для прогулок. Работы планируют начать уже к старту летнего сезона.
Об этом Новини.LIVE узнали из заседания Исполнительного комитета Одесского городского совета.
Ремонт набережной
Исполком горсовета согласовал обновление набережной вдоль моря. Общая площадь территории составляет 45 800 квадратных метров. Здесь обустроят единый стиль - от покрытия дорожек до скамеек и освещения. Также приведут в порядок подпорные стенки и другие элементы инфраструктуры. Идея создать общий вид для всей набережной появилась после встречи городских властей с арендаторами пляжей. За основу взяли пример участка на 16-й станции Большого Фонтана. Новый документ должен согласовать все работы и сделать побережье более удобным и современным.
Доступность пляжей
Отдельное внимание уделили доступности. К 12 уже имеющимся пандусам добавят еще шесть. Также приведут в порядок подъемники для людей с инвалидностью. Это должно сделать набережную более комфортной для всех посетителей.
"Бизнес ожидает этот документ, который легализует работы, и уже готов приступать к благоустройству. Оздоровительный сезон 2026 года планируется начать в июне", — сообщил вице-мэр Александр Филатов.
Установка укрытий
В то же время город установит вдоль побережья восемь мобильных укрытий. Сейчас продолжаются тендерные процедуры. Работы будут финансировать предприниматели, а город отвечает за часть безопасности. На это предусмотрели около 35 млн грн, то есть в среднем примерно 4,4 млн грн за одно укрытие.
По тендерной документации, это будут не простые бетонные конструкции, а модульные укрытия с вентиляцией, освещением, розетками и санузлами. Каждое рассчитано на пребывание от 45 до 135 человек. Также они должны выдерживать ударную волну не менее 100 кПа и защищать от обломков.
Укрытия должны иметь не менее двух входов с тамбурами или поворотами под углом 90 градусов. Установить все объекты планируют до 1 июня 2026 года. Сейчас продолжаются тендерные процедуры, а во время сезона также будут работать 12 стационарных укрытий.
"Мы тщательно подошли к разработке проекта, он неоднократно обсуждался. Это только первая очередь, дальше планируем дорабатывать вторую и третью", — отметил и.о. городского головы Игорь Коваль.
