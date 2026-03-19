Набережную в Одессе отремонтируют: на исполкоме утвердили проект

Люди на набережной. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе утвердили проект первой очереди благоустройства побережья. Речь идет об участке от Ланжерона до Золотого берега. Он простирается на 15 километров и является популярным для прогулок. Работы планируют начать уже к старту летнего сезона.

Об этом Новини.LIVE узнали из заседания Исполнительного комитета Одесского городского совета.

Читайте также:

Ремонт набережной

Исполком горсовета согласовал обновление набережной вдоль моря. Общая площадь территории составляет 45 800 квадратных метров. Здесь обустроят единый стиль - от покрытия дорожек до скамеек и освещения. Также приведут в порядок подпорные стенки и другие элементы инфраструктуры. Идея создать общий вид для всей набережной появилась после встречи городских властей с арендаторами пляжей. За основу взяли пример участка на 16-й станции Большого Фонтана. Новый документ должен согласовать все работы и сделать побережье более удобным и современным.

Доступность пляжей

Отдельное внимание уделили доступности. К 12 уже имеющимся пандусам добавят еще шесть. Также приведут в порядок подъемники для людей с инвалидностью. Это должно сделать набережную более комфортной для всех посетителей.

"Бизнес ожидает этот документ, который легализует работы, и уже готов приступать к благоустройству. Оздоровительный сезон 2026 года планируется начать в июне", — сообщил вице-мэр Александр Филатов.

Установка укрытий

В то же время город установит вдоль побережья восемь мобильных укрытий. Сейчас продолжаются тендерные процедуры. Работы будут финансировать предприниматели, а город отвечает за часть безопасности. На это предусмотрели около 35 млн грн, то есть в среднем примерно 4,4 млн грн за одно укрытие.

По тендерной документации, это будут не простые бетонные конструкции, а модульные укрытия с вентиляцией, освещением, розетками и санузлами. Каждое рассчитано на пребывание от 45 до 135 человек. Также они должны выдерживать ударную волну не менее 100 кПа и защищать от обломков.

Укрытия должны иметь не менее двух входов с тамбурами или поворотами под углом 90 градусов. Установить все объекты планируют до 1 июня 2026 года. Сейчас продолжаются тендерные процедуры, а во время сезона также будут работать 12 стационарных укрытий.

"Мы тщательно подошли к разработке проекта, он неоднократно обсуждался. Это только первая очередь, дальше планируем дорабатывать вторую и третью", — отметил и.о. городского головы Игорь Коваль.

Напомним, мы сообщали, с 1 апреля в Одессе снова начнут курсировать трамваи и троллейбусы. Пока что маршруты будут сокращены, а количество единиц ограничено. Запуск зависит от ремонта контактной сети и стабильности электроснабжения. Это первый этап возвращения электротранспорта после длительного простоя.

Также мы писали, что в Одессе готовят масштабный ремонт дорог в 2026 году. В городе планируют не просто подлатать ямы, а капитально обновить десятки улиц и тротуаров в каждом районе. На эти цели из бюджета уже выделили сотни миллионов гривен.