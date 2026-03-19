В Одесі цього року запустять 17 фонтанів: старт дадуть 1 квітня

Комунальники прибирають фонтани.

В Одесі почали активну підготовку фонтанів до весняного запуску. Комунальники вже наводять лад на об’єктах і перевіряють обладнання. Частину робіт виконують щодня по всьому місту. Перші фонтани традиційно можуть запрацювати вже на початку квітня.

Запуск фонтанів

У місті тривають сезонні роботи перед запуском фонтанів. Їх проводить комунальне підприємство "Сервісний центр", яке обслуговує міську інфраструктуру. Наразі фахівці приводять об’єкти до належного стану після зими та готують їх до роботи. За даними мерії, у планах — підготувати до запуску 17 міських фонтанів. Як і щороку, перший із них планують увімкнути 1 квітня, а решту запускатимуть поступово протягом квітня та травня. Початок роботи фонтанів залежить від погодних умов і технічної готовності. Але якщо все піде за планом, уже найближчими тижнями одесити знову побачать воду в міських водограях.

Щодня в місті працюють близько 165 працівників підприємства. Вони очищають чаші фонтанів, перевіряють технічне обладнання та виконують дрібні ремонти. Окрім цього, наводять порядок на прилеглих територіях і в парках.

Інші роботи

Паралельно в Одесі проводять значно ширший комплекс робіт. Щодня бригади прибирають зелені зони після зими — вивозять сміття, сухе листя та гілки. Також впорядковують клумби й газони, готуючи їх до весняного сезону. Окрему увагу приділяють бюветам. Їх перевіряють, ремонтують і приводять до належного стану, щоб вони могли безперебійно працювати. Так само обслуговують громадські вбиральні — там проводять прибирання, технічні огляди та необхідні ремонти.

Комунальники також миють пам’ятники та інші міські об’єкти, які за зиму втратили охайний вигляд. Паралельно наводять лад на територіях укриттів — прибирають, перевіряють стан приміщень і забезпечують доступність для людей. Ще один напрям — дрібні ремонти елементів благоустрою. Йдеться про лавки, урни, огорожі та інші об’єкти в парках і на вулицях. Їх фарбують, лагодять або замінюють за потреби.

