В Одессе в этом году запустят 17 фонтанов: старт дадут 1 апреля
В Одессе начали активную подготовку фонтанов к весеннему запуску. Коммунальщики уже наводят порядок на объектах и проверяют оборудование. Часть работ выполняют ежедневно по всему городу. Первые фонтаны традиционно могут заработать уже в начале апреля.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.
Запуск фонтанов
В городе продолжаются сезонные работы перед запуском фонтанов. Их проводит коммунальное предприятие "Сервисный центр", которое обслуживает городскую инфраструктуру. Сейчас специалисты приводят объекты в надлежащее состояние после зимы и готовят их к работе. По данным мэрии, в планах — подготовить к запуску 17 городских фонтанов. Как и каждый год, первый из них планируют включить 1 апреля, а остальные будут запускать постепенно в течение апреля и мая. Начало работы фонтанов зависит от погодных условий и технической готовности. Но если все пойдет по плану, уже в ближайшие недели одесситы снова увидят воду в городских фонтанах.
Ежедневно в городе работают около 165 работников предприятия. Они очищают чаши фонтанов, проверяют техническое оборудование и выполняют мелкие ремонты. Кроме этого, наводят порядок на прилегающих территориях и в парках.
Другие работы
Параллельно в Одессе проводят значительно более широкий комплекс работ. Ежедневно бригады убирают зеленые зоны после зимы — вывозят мусор, сухие листья и ветки. Также приводят в порядок клумбы и газоны, готовя их к весеннему сезону. Отдельное внимание уделяют бюветам. Их проверяют, ремонтируют и приводят в надлежащее состояние, чтобы они могли бесперебойно работать. Так же обслуживают общественные уборные — там проводят уборку, технические осмотры и необходимые ремонты.
Коммунальщики также моют памятники и другие городские объекты, которые за зиму потеряли опрятный вид. Параллельно наводят порядок на территориях укрытий — убирают, проверяют состояние помещений и обеспечивают доступность для людей. Еще одно направление — мелкие ремонты элементов благоустройства. Речь идет о скамейках, урнах, ограждениях и других объектах в парках и на улицах. Их красят, чинят или заменяют при необходимости.
