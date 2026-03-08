Видео
Главная Одесса Одесса купит цветы для клумб на более чем 815 тысяч гривен

Одесса купит цветы для клумб на более чем 815 тысяч гривен

Ua ru
Дата публикации 8 марта 2026 16:30
Горзелентрест объявил тендер на цветы для Одессы
Озеленители высаживают цветы. Фото иллюстративное: ОГС

Озеленители в Одессе готовятся к весеннему украшению города. Коммунальное предприятие "Горзелентрест" объявило тендер на закупку цветов для клумб и зеленых зон. Ожидаемая стоимость составляет более 800 тысяч гривен.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на портал электронных закупок Prozorro.

Информация по закупке цветочной продукции. Фото: скриншот с Prozorro

Закупка цветов для клумб Одессы

Речь идет о приобретении растений для оформления городских клумб и зеленых зон. Ожидаемая стоимость закупки составляет 815 371,58 гривны. Заказчиком выступает коммунальное предприятие "Горзелентрест". Потенциальные поставщики могут подать свои тендерные предложения до 11 марта 2026 года.

В техническом задании перечислено более двух десятков видов декоративных растений. Среди них различные сорта бегонии, канны, колеуса, петунии, пеларгонии и хризантемы. Больше всего закупают именно сезонных цветов, которые традиционно высаживают на клумбах и в городских цветниках. Например, планируют приобрести:

  • по 534 саженца трех сортов бегонии
  • 1 386 растений канны двух разных сортов
  • по 2 000 саженцев четырех сортов колеуса
  • более 6 000 петуний разных сортов
  • 50-100 ампельных пеларгоний
  • более 10 тысяч хризантем разных цветов

Такие растения используют для оформления клумб в парках, скверах, на центральных улицах и в зеленых зонах города.

Автоматический полив клумб в Одессе

Помимо закупки цветов, "Горзелентрест" также объявил еще один тендер, связанный с благоустройством города. Речь идет об услугах по обслуживанию и содержанию систем автоматического полива в Одессе. Ожидаемая стоимость данной закупки составляет 3 094 181 гривну.

None - фото 2
Информация по закупке услуг автоматического полива. Фото: скриншот из Prozorro

В техническом задании предусмотрен комплекс работ — от расконсервирования систем весной до их обслуживания в течение года. В частности, планируется очистка колодцев управления, проверка оборудования, монтаж и демонтаж насосов, очистка дождевателей, настройка контроллеров и регулярный осмотр участков полива.

Также в перечне работ предусмотрено восстановление мест проседания почвы, очистка фильтров и регулярное программирование систем автоматического орошения.

Напомним, Новини.LIVE промониторили популярные цветочные магазины и сервисы доставки, чтобы понять, сколько сегодня в день 8 марта стоят самые простые, средние и самые дорогие букеты. Цены в среднем варьируются от 1000 грн до 39 000 грн.

Также мы сообщали, что на берегу Черного моря в Одессе военнослужащие Одесского пограничного отряда вышли на побережье, чтобы поздравить горожанок с Международным днем борьбы за права женщин. Они дарили тюльпаны, теплые слова и искренние улыбки.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
