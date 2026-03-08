Видео
Видео

Главная Одесса Пограничники поздравили женщин на пляже Ланжерон в Одессе

Пограничники поздравили женщин на пляже Ланжерон в Одессе

Дата публикации 8 марта 2026 12:14
Одесситки получили цветы от пограничников в честь 8 марта
Женщина обнимает военного. Фото: Борис Бухман

В Одессе на берегу Черного моря сегодня, 8 марта, царила настоящая весенняя атмосфера. Военнослужащие Одесского пограничного отряда вышли на побережье, чтобы поздравить горожанок с Международным днем борьбы за права женщин и мир. Они дарили тюльпаны, теплые слова и искренние улыбки.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на Южное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

Пограничники поздравили одесситок с праздником

На одной из популярных городских набережных, на пляже "Ланжерон", пограничники дарили прохожим женщинам тюльпаны и поздравляли с праздником. Для многих одесситок это стало неожиданным и очень теплым моментом.

"Пограничники подготовили приятный сюрприз — дарили тюльпаны очаровательным одесситкам", — сообщили в пограничном отряде.

Прикордонники вітають одеситок тюльпанами на узбережжі
Военнослужащий Одесского пограничного отряда дарит тюльпан одесситке. Фото: Борис Бухман
Прикордонники дарують квіти жінкам на набережній Одеси
На побережье Черного моря пограничники вручили тюльпаны одесситкам. Фото: Борис Бухман

Поздравления проходили прямо у моря. Кто-то прогуливался по набережной и пил кофе, кто-то смотрел на волны или фотографировался, а кто-то случайно оказался рядом и получил весенний букет.

"Для украинок это стало настоящей неожиданностью, ведь поздравляли их прямо на берегу Черного моря, на одной из городских набережных. Атмосфера была по-настоящему весенней и теплой", — отметили пограничники.

Прикордонник дарує тюльпани одеситці біля моря
Военнослужащий Одесского пограничного отряда поздравляет женщин цветами на побережье Черного моря. Фото: Борис Бухман
Одеситка отримує квіти від прикордонників
Одесситка принимает тюльпаны от военнослужащего пограничного отряда. Фото: Борис Бухман
Святкова атмосфера на узбережжі Одеси
Пограничник приветствует женщин на побережье Черного моря и дарит тюльпаны. Фото: Борис Бухман

Женщины искренне реагировали на такие знаки внимания. Многие благодарили военных за подаренные цветы, а в ответ дарили улыбки, объятия и слова поддержки.

"Горожанки искренне радовались подаренным цветам, благодарили военнослужащих за внимание и теплые слова, а в ответ дарили улыбки, объятия и хорошее настроение", — рассказали в отряде.

Військові прикордонники вітають жінок в Одесі
Девушка фотографируется с военным. Фото: Борис Бухман
Жінки дякують військовим за увагу та щирі слова
На побережье Черного моря пограничник дарит тюльпаны одесситкам. Фото: Борис Бухман
Одеситка дякує прикордонникам за квіти
Во время поздравления на набережной одесситка получили тюльпаны от пограничников. Фото: Борис Бухман

Пограничники уверены, что такие простые мгновения напоминают, что даже в сложные времена людям нужны внимание, поддержка и немного тепла.

Тюльпани для одеситок від прикордонників
На побережье Черного моря военнослужащие дарят женщинам тюльпаны и поздравляют с Международным днем борьбы за права женщин. Фото: Борис Бухман

Напомним, Новини.LIVE промониторили, какие цены на букеты в цветочных студиях Одессы сегодня, 8 марта. Стоимость разнится от 1000 грн до 39 000 грн.

Также сравнили цены в цветочных студиях и на уличном базаре. Разница в стоимости иногда достигает 20-30 гривен на одном цветке. Однако продавцы не рискуют резко поднимать цены.

Одесса Черное море цветы Новости Одессы 8 марта тюльпаны
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
