Одесситки получили цветы от пограничников в честь 8 марта

Женщина обнимает военного. Фото: Борис Бухман

В Одессе на берегу Черного моря сегодня, 8 марта, царила настоящая весенняя атмосфера. Военнослужащие Одесского пограничного отряда вышли на побережье, чтобы поздравить горожанок с Международным днем борьбы за права женщин и мир. Они дарили тюльпаны, теплые слова и искренние улыбки.

Пограничники поздравили одесситок с праздником

На одной из популярных городских набережных, на пляже "Ланжерон", пограничники дарили прохожим женщинам тюльпаны и поздравляли с праздником. Для многих одесситок это стало неожиданным и очень теплым моментом.

"Пограничники подготовили приятный сюрприз — дарили тюльпаны очаровательным одесситкам", — сообщили в пограничном отряде.

Военнослужащий Одесского пограничного отряда дарит тюльпан одесситке. Фото: Борис Бухман

На побережье Черного моря пограничники вручили тюльпаны одесситкам. Фото: Борис Бухман

Поздравления проходили прямо у моря. Кто-то прогуливался по набережной и пил кофе, кто-то смотрел на волны или фотографировался, а кто-то случайно оказался рядом и получил весенний букет.

"Для украинок это стало настоящей неожиданностью, ведь поздравляли их прямо на берегу Черного моря, на одной из городских набережных. Атмосфера была по-настоящему весенней и теплой", — отметили пограничники.

Военнослужащий Одесского пограничного отряда поздравляет женщин цветами на побережье Черного моря. Фото: Борис Бухман

Одесситка принимает тюльпаны от военнослужащего пограничного отряда. Фото: Борис Бухман

Пограничник приветствует женщин на побережье Черного моря и дарит тюльпаны. Фото: Борис Бухман

Женщины искренне реагировали на такие знаки внимания. Многие благодарили военных за подаренные цветы, а в ответ дарили улыбки, объятия и слова поддержки.

"Горожанки искренне радовались подаренным цветам, благодарили военнослужащих за внимание и теплые слова, а в ответ дарили улыбки, объятия и хорошее настроение", — рассказали в отряде.

Девушка фотографируется с военным. Фото: Борис Бухман

На побережье Черного моря пограничник дарит тюльпаны одесситкам. Фото: Борис Бухман

Во время поздравления на набережной одесситка получили тюльпаны от пограничников. Фото: Борис Бухман

Пограничники уверены, что такие простые мгновения напоминают, что даже в сложные времена людям нужны внимание, поддержка и немного тепла.

На побережье Черного моря военнослужащие дарят женщинам тюльпаны и поздравляют с Международным днем борьбы за права женщин. Фото: Борис Бухман

