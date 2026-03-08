Прикордонники привітали одеситок тюльпанами до 8 березня

Жінка обіймає військового. Фото: Борис Бухман

На березі Чорного моря в Одесі сьогодні, 8 березня, панувала справжня весняна атмосфера. Військовослужбовці Одеського прикордонного загону вийшли на узбережжя, щоб привітати містянок із Міжнародним днем боротьби за права жінок і мир. Вони дарували тюльпани, теплі слова та щирі посмішки.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

Прикордонники привітали одеситок зі святом

На одній із популярних міських набережних, на пляжі "Ланжерон", прикордонники дарували перехожим жінкам тюльпани та вітали зі святом. Для багатьох одеситок це стало несподіваним і дуже теплим моментом.

"Прикордонники підготували приємний сюрприз — дарували тюльпани чарівним одеситкам", — повідомили у прикордонному загоні.

Військовослужбовець Одеського прикордонного загону дарує тюльпан одеситці. Фото: Борис Бухман

На узбережжі Чорного моря прикордонники вручили тюльпани одеситкам. Фото: Борис Бухман

Вітання проходили просто біля моря. Хтось прогулювався набережною та пив каву, хтось дивився на хвилі або фотографувався, а хтось випадково опинився поруч і отримав весняний букет.

"Для українок це стало справжньою несподіванкою, адже вітали їх просто на березі Чорного моря, на одній з міських набережних. Атмосфера була по-справжньому весняною та теплою", — зазначили прикордонники.

Військовослужбовець Одеського прикордонного загону вітає жінок квітами на узбережжі Чорного моря. Фото: Борис Бухман

Одестка приймає тюльпани від військовослужбовця прикордонного загону. Фото: Борис Бухман

Прикордонник вітає жінок на узбережжі Чорного моря та дарує тюльпани. Фото: Борис Бухман

Жінки щиро реагували на такі знаки уваги. Багато хто дякував військовим за подаровані квіти, а у відповідь дарував посмішки, обійми та слова підтримки.

"Містянки щиро раділи подарованим квітам, дякували військовослужбовцям за увагу та теплі слова, а у відповідь дарували посмішки, обійми й гарний настрій", — розповіли у загоні.

Дівчина фотографується з військовим. Фото: Борис Бухман

На узбережжі Чорного моря прикордонник дарує тюльпани одеситкам. Фото: Борис Бухман

Під час привітання на набережній одеситка отримали тюльпани від прикордонників. Фото: Борис Бухман

Прикордонники впевнені, що такі прості миті нагадують, що навіть у складні часи людям потрібні увага, підтримка та трохи тепла.

На узбережжі Чорного моря військовослужбовці дарують жінкам тюльпани та вітають із Міжнародним днем боротьби за права жінок. Фото: Борис Бухман

Нагадаємо, Новини.LIVE промоніторили, які ціни на букети у квіткових студіях Одеси сьогодні, 8 березня. Вартість різниться від 1000 грн до 39 000 грн.

Також порівняли ціни у квіткових студіях та на вуличному базарі. Різниця у вартості іноді сягає 20-30 гривень на одній квітці. Проте продавці не ризикують різко піднімати ціни.