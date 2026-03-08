Міськзелентрест шукає постачальника квітів для Одеси

Озеленювачі висаджують квіти. Фото ілюстративне: ОМР

В Одесі готуються до весняного озеленення міста. Комунальне підприємство "Міськзелентрест" оголосило тендер на закупівлю великої партії квітів для клумб і зелених зон. Очікувана вартість становить понад 800 тисяч гривень.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на портал електронних закупівель Prozorro.

Інформація щодо закупівлі квіткової продукції. Фото: скриншот з Prozorro

Закупівля квітів для клумб Одеси

Йдеться про придбання рослин для оформлення міських клумб та зелених зон. Очікувана вартість закупівлі становить 815 371,58 гривні. Замовником виступає комунальне підприємство "Міськзелентрест". Потенційні постачальники можуть подати свої тендерні пропозиції до 11 березня 2026 року.

У технічному завданні перелічено понад два десятки видів декоративних рослин. Серед них різні сорти бегонії, канни, колеуса, петунії, пеларгонії та хризантеми. Найбільше закуповують саме сезонних квітів, які традиційно висаджують на клумбах і в міських квітниках. Наприклад, планують придбати:

по 534 саджанці трьох сортів бегонії

1 386 рослин канни двох різних сортів

по 2 000 саджанців чотирьох сортів колеуса

понад 6 000 петуній різних сортів

50–100 ампельних пеларгоній

понад 10 тисяч хризантем різних кольорів

Такі рослини використовують для оформлення клумб у парках, скверах, на центральних вулицях та у зелених зонах міста.

Автоматичний полив клумб в Одесі

Крім закупівлі квітів, "Міськзелентрест" також оголосив ще один тендер, пов’язаний із благоустроєм міста. Мовиться про послуги з обслуговування та утримання систем автоматичного поливу в Одесі. Очікувана вартість цієї закупівлі становить 3 094 181 гривні.

Інформація щодо закупівлі послуг автоматичного поливу. Фото: скриншот з Prozorro

У технічному завданні передбачено комплекс робіт — від розконсервування систем навесні до їх обслуговування протягом року. Зокрема, планується очищення колодязів управління, перевірка обладнання, монтаж і демонтаж насосів, очищення дощувачів, налаштування контролерів та регулярний огляд ділянок поливу.

Також у переліку робіт передбачене відновлення місць просідання ґрунту, очищення фільтрів та регулярне програмування систем автоматичного зрошення.

