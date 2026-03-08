Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі відремонтують спортивну школу у Хаджибейському районі

В Одесі відремонтують спортивну школу у Хаджибейському районі

Ua ru
Дата публікації: 8 березня 2026 14:00
Капремонт спортивної школи №5 в Одесі — яка вартість
ДЮСШ №5 в Одесі. Фото: comments

У дитячо-юнацькій спортивній школі № 5 в Одесі готуються до капітального ремонту будівлі. Проєкт уже включили до міської програми розвитку спорту. Перед початком робіт заклад має отримати офіційну згоду міської ради як власника приміщення.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на засідання комісії  з питань освіти, спорту та взаємодії з громадськими організаціями в Одесі.

Реклама
Читайте також:

Ремонт спортивної школи

Йдеться про спортивну школу на вулиці Михайла Комарова. Будівля має площу близько 2,6 тис. квадратних метрів. Після рішення комісії питання винесуть на розгляд сесії міської ради, що дозволить розпочати підготовку до ремонту.

Зазначимо, що підготовка до реалізації проєкту триває вже певний час. За словами виконувача обов’язків начальника міського управління фізичної культури та спорту, наразі будівлю оформили за спортивною школою на праві користування, а також завершують оформлення земельної ділянки.

Окрім цього, об'єкт уже включили до державної системи управління публічними інвестиціями DREAM. Сам ремонт передбачений на цей рік. Орієнтовна вартість робіт становить близько 61,5 млн гривень. У цю суму входить і благоустрій прилеглої території.

Депутати визначили, що невдовзі буде оголошення закупівлі на розробку проєктно-кошторисної документації. Після завершення проєктування розпочнеться безпосередня підготовка до капітального ремонту. У міському управлінні спорту розраховують, що основні роботи вдасться виконати до кінця року. Під час ремонту навчально-тренувальний процес у будівлі доведеться тимчасово призупинити. 

Що відомо про школу

У школі № 5 зараз працюють секції з художньої гімнастики, боксу, бадмінтону та гандболу. За приблизними даними, тут займаються близько 400 вихованців.

Після реконструкції зали її планують зробити більш універсальною. У ній хочуть встановити невеликі трибуни, щоб можна було проводити міські змагання з різних видів спорту.

Додамо, що за даними системи публічних закупівель, раніше для цієї спортивної школи вже проводили тендери. Зокрема, у 2018 році оголошували закупівлю на капітальний ремонт будівлі за цією ж адресою, а у 2021 році — тендер на коригування проєкту ремонту та благоустрій території з очікуваною вартістю понад 36 165 000 грн.

Нагадаємо, в Одесі планують звести нову громадську вбиральню на території Західного кладовища за 2 783 065 гривень.

Також у селі Жеребкове на Одещині оголосили закупівлю на нове будівництво ангару з металевого каркасу та обшивкою із сендвіч-панелей. Очікувана вартість робіт — майже 45 млн грн. Окрім цього, в регіоні планують збудувати притулок для тварин.

Одеса ремонт тендер діти Новини Одеси школа
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації