Капремонт спортивної школи №5 в Одесі — яка вартість

У дитячо-юнацькій спортивній школі № 5 в Одесі готуються до капітального ремонту будівлі. Проєкт уже включили до міської програми розвитку спорту. Перед початком робіт заклад має отримати офіційну згоду міської ради як власника приміщення.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на засідання комісії з питань освіти, спорту та взаємодії з громадськими організаціями в Одесі.

Ремонт спортивної школи

Йдеться про спортивну школу на вулиці Михайла Комарова. Будівля має площу близько 2,6 тис. квадратних метрів. Після рішення комісії питання винесуть на розгляд сесії міської ради, що дозволить розпочати підготовку до ремонту.

Зазначимо, що підготовка до реалізації проєкту триває вже певний час. За словами виконувача обов’язків начальника міського управління фізичної культури та спорту, наразі будівлю оформили за спортивною школою на праві користування, а також завершують оформлення земельної ділянки.

Окрім цього, об'єкт уже включили до державної системи управління публічними інвестиціями DREAM. Сам ремонт передбачений на цей рік. Орієнтовна вартість робіт становить близько 61,5 млн гривень. У цю суму входить і благоустрій прилеглої території.

Депутати визначили, що невдовзі буде оголошення закупівлі на розробку проєктно-кошторисної документації. Після завершення проєктування розпочнеться безпосередня підготовка до капітального ремонту. У міському управлінні спорту розраховують, що основні роботи вдасться виконати до кінця року. Під час ремонту навчально-тренувальний процес у будівлі доведеться тимчасово призупинити.

Що відомо про школу

У школі № 5 зараз працюють секції з художньої гімнастики, боксу, бадмінтону та гандболу. За приблизними даними, тут займаються близько 400 вихованців.

Після реконструкції зали її планують зробити більш універсальною. У ній хочуть встановити невеликі трибуни, щоб можна було проводити міські змагання з різних видів спорту.

Додамо, що за даними системи публічних закупівель, раніше для цієї спортивної школи вже проводили тендери. Зокрема, у 2018 році оголошували закупівлю на капітальний ремонт будівлі за цією ж адресою, а у 2021 році — тендер на коригування проєкту ремонту та благоустрій території з очікуваною вартістю понад 36 165 000 грн.

