Мовний конфлікт в Одесі у школі англійської

Діти на занняттях. Фото ілюстративне: iStock

В Одесі не поодинокі випадки мовних конфліктів, які виникають у різних сферах. Черговий інцидент стався у школі англійської мови під час онлайн-заняття для дітей. Там викладач почав дублювати матеріал мовою країни-агресорки. Причиною назвали присутність у групі дитини з Росії.

Про це у Treads повідомила мама однієї з учениць, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Скандал на заняттях

За словами мами однієї з учениць Вікторії Стаценко, під час онлайн-уроку викладач без попередження почав пояснювати матеріал не лише англійською, а й російською мовою. Згодом з’ясувалося, що таке рішення ухвалили через дитину з Росії, яка не розуміє української. Водночас у групі навчалися семеро україномовних дітей. Мати учениці наголосила, що українська є державною мовою освітнього процесу, а дублювання матеріалу російською без згоди батьків є неприйнятним. Після інциденту вона вирішила забрати доньку зі школи англійської Total School. Вікторія Стаценко також зазначила, що переїхала до Одеси з Криму, тому мовне питання для неї є принциповим. Саме це, за її словами, стало вирішальним у рішенні припинити навчання у закладі.

"Вибачте, але ми живемо в Україні. Українська мова закріплена на законодавчому рівні як мова освітнього процесу;англійська + українська — це нормально й логічно; російська — ні. Не сьогодні. Не зараз", — написала Вікторія Стаценко.

Обговорення в соцмережах

Ситуація викликала активне обговорення в соцмережах. Більшість користувачів підтримали жінку та заявили, що заради однієї дитини інші учні не повинні навчатися мовою держави-агресора. Також люди наголошували, що освітні заклади мають дотримуватися мовних норм. Згодом Вікторія Стаценко повідомила, що адміністрація школи перепросила за інцидент та повернула кошти за весь період навчання. Водночас заклад зробив зауваження щодо публічного розголосу ситуації. Попри це жінка заявила, що її позиція залишається незмінною і використання російської мови в освітньому процесі вона вважає неприпустимим.

Обурення коментаторів. Фото: скриншот із Treads

Реакція користувачів соцмереж. Фото: скриншот із Treads

Нагадаємо, в Одесі стався скандал на фоні встановлення пам'ятника Лесі Українці. Громадські активісти та митці звинуватили роботу-переможця конкурсу в плагіаті. Під сумнів поставили і рішення журі, і саму процедуру відбору.

Також ми писали, що на олімпіаді стався скандал. Спортсмени масово скаржаться на медалі. У перші дні змагань одразу декілька призерів повідомили про те, що у щойно отриманих нагород виникли технічні проблеми.