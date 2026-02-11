Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Російська на заняттях — в Одесі черговий мовний скандал

Російська на заняттях — в Одесі черговий мовний скандал

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 13:36
Мовний конфлікт в Одесі у школі англійської
Діти на занняттях. Фото ілюстративне: iStock

В Одесі не поодинокі випадки мовних конфліктів, які виникають у різних сферах. Черговий інцидент стався у школі англійської мови під час онлайн-заняття для дітей. Там викладач почав дублювати матеріал мовою країни-агресорки. Причиною назвали присутність у групі дитини з Росії.

Про це у Treads повідомила мама однієї з учениць, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Скандал на заняттях

За словами мами однієї з учениць Вікторії Стаценко, під час онлайн-уроку викладач без попередження почав пояснювати матеріал не лише англійською, а й російською мовою. Згодом з’ясувалося, що таке рішення ухвалили через дитину з Росії, яка не розуміє української. Водночас у групі навчалися семеро україномовних дітей. Мати учениці наголосила, що українська є державною мовою освітнього процесу, а дублювання матеріалу російською без згоди батьків є неприйнятним. Після інциденту вона вирішила забрати доньку зі школи англійської Total School. Вікторія Стаценко також зазначила, що переїхала до Одеси з Криму, тому мовне питання для неї є принциповим. Саме це, за її словами, стало вирішальним у рішенні припинити навчання у закладі.

"Вибачте, але ми живемо в Україні. Українська мова закріплена на законодавчому рівні як мова освітнього процесу;англійська + українська — це нормально й логічно; російська — ні. Не сьогодні. Не зараз", — написала Вікторія Стаценко.

Обговорення в соцмережах

Ситуація викликала активне обговорення в соцмережах. Більшість користувачів підтримали жінку та заявили, що заради однієї дитини інші учні не повинні навчатися мовою держави-агресора. Також люди наголошували, що освітні заклади мають дотримуватися мовних норм. Згодом Вікторія Стаценко повідомила, що адміністрація школи перепросила за інцидент та повернула кошти за весь період навчання. Водночас заклад зробив зауваження щодо публічного розголосу ситуації. Попри це жінка заявила, що її позиція залишається незмінною і використання російської мови в освітньому процесі вона вважає неприпустимим.

В Одесі стався мовний скандал
Обурення коментаторів. Фото: скриншот із Treads
Мовний скандал в школі Одеси
Реакція користувачів соцмереж. Фото: скриншот із Treads

Нагадаємо, в Одесі стався скандал на фоні встановлення пам'ятника Лесі Українці. Громадські активісти та митці звинуватили роботу-переможця конкурсу в плагіаті. Під сумнів поставили і рішення журі, і саму процедуру відбору.

Також ми писали, що на олімпіаді стався скандал. Спортсмени масово скаржаться на медалі. У перші дні змагань одразу декілька призерів повідомили про те, що у щойно отриманих нагород виникли технічні проблеми.

Одеса скандал російська мова Одеська область мовний скандал Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації