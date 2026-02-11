Языковой конфликт в Одессе в школе английского в Одессе

Дети на занятиях. Фото иллюстративное: iStock

В Одессе не единичны случаи языковых конфликтов, которые возникают в разных сферах. Очередной инцидент произошел в школе английского языка во время онлайн-занятия для детей. Там преподаватель начал дублировать материал на языке страны-агрессора. Причиной назвали присутствие в группе ребенка из России.

Об этом в Treads сообщила мама одной из учениц, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Скандал на занятиях

По словам мамы одной из учениц Виктории Стаценко, во время онлайн-урока преподаватель без предупреждения начал объяснять материал не только на английском, но и на русском языке. Впоследствии выяснилось, что такое решение приняли из-за ребенка из России, который не понимает украинского. В то же время в группе учились семь украиноязычных детей. Мать ученицы подчеркнула, что украинский является государственным языком образовательного процесса, а дублирование материала на русском без согласия родителей неприемлемо. После инцидента она решила забрать дочь из школы английского Total School. Виктория Стаценко также отметила, что переехала в Одессу из Крыма, поэтому языковой вопрос для нее является принципиальным. Именно это, по ее словам, стало решающим в решении прекратить обучение в заведении.

"Извините, но мы живем в Украине. Украинский язык закреплен на законодательном уровне как язык образовательного процесса; английский + украинский — это нормально и логично; русский — нет. Не сегодня. Не сейчас", — написала Виктория Стаценко.

Обсуждение в соцсетях

Ситуация вызвала активное обсуждение в соцсетях. Большинство пользователей поддержали женщину и заявили, что ради одного ребенка другие ученики не должны учиться на языке государства-агрессора. Также люди отмечали, что образовательные учреждения должны придерживаться языковых норм. Впоследствии Виктория Стаценко сообщила, что администрация школы извинилась за инцидент и вернула деньги за весь период обучения. В то же время заведение сделало замечание относительно публичной огласки ситуации. Несмотря на это женщина заявила, что ее позиция остается неизменной и использование русского языка в образовательном процессе она считает недопустимым.

Возмущение комментаторов. Фото: скриншот с Treads

Реакция пользователей соцсетей. Фото: скриншот из Treads

Напомним, в Одессе произошел скандал на фоне установки памятника Лесе Украинке. Общественные активисты и художники обвинили работу-победителя конкурса в плагиате. Под сомнение поставили и решение жюри, и саму процедуру отбора.

Также мы писали, что на олимпиаде произошел скандал. Спортсмены массово жалуются на медали. В первые дни соревнований сразу несколько призеров сообщили о том, что у только что полученных наград возникли технические проблемы.