Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Русский на занятиях — в Одессе очередной языковой скандал

Русский на занятиях — в Одессе очередной языковой скандал

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 13:36
Языковой конфликт в Одессе в школе английского в Одессе
Дети на занятиях. Фото иллюстративное: iStock

В Одессе не единичны случаи языковых конфликтов, которые возникают в разных сферах. Очередной инцидент произошел в школе английского языка во время онлайн-занятия для детей. Там преподаватель начал дублировать материал на языке страны-агрессора. Причиной назвали присутствие в группе ребенка из России.

Об этом в Treads сообщила мама одной из учениц, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Скандал на занятиях

По словам мамы одной из учениц Виктории Стаценко, во время онлайн-урока преподаватель без предупреждения начал объяснять материал не только на английском, но и на русском языке. Впоследствии выяснилось, что такое решение приняли из-за ребенка из России, который не понимает украинского. В то же время в группе учились семь украиноязычных детей. Мать ученицы подчеркнула, что украинский является государственным языком образовательного процесса, а дублирование материала на русском без согласия родителей неприемлемо. После инцидента она решила забрать дочь из школы английского Total School. Виктория Стаценко также отметила, что переехала в Одессу из Крыма, поэтому языковой вопрос для нее является принципиальным. Именно это, по ее словам, стало решающим в решении прекратить обучение в заведении.

"Извините, но мы живем в Украине. Украинский язык закреплен на законодательном уровне как язык образовательного процесса; английский + украинский — это нормально и логично; русский — нет. Не сегодня. Не сейчас", — написала Виктория Стаценко.

Обсуждение в соцсетях

Ситуация вызвала активное обсуждение в соцсетях. Большинство пользователей поддержали женщину и заявили, что ради одного ребенка другие ученики не должны учиться на языке государства-агрессора. Также люди отмечали, что образовательные учреждения должны придерживаться языковых норм. Впоследствии Виктория Стаценко сообщила, что администрация школы извинилась за инцидент и вернула деньги за весь период обучения. В то же время заведение сделало замечание относительно публичной огласки ситуации. Несмотря на это женщина заявила, что ее позиция остается неизменной и использование русского языка в образовательном процессе она считает недопустимым.

В Одесі стався мовний скандал
Возмущение комментаторов. Фото: скриншот с Treads
Мовний скандал в школі Одеси
Реакция пользователей соцсетей. Фото: скриншот из Treads

Напомним, в Одессе произошел скандал на фоне установки памятника Лесе Украинке. Общественные активисты и художники обвинили работу-победителя конкурса в плагиате. Под сомнение поставили и решение жюри, и саму процедуру отбора.

Также мы писали, что на олимпиаде произошел скандал. Спортсмены массово жалуются на медали. В первые дни соревнований сразу несколько призеров сообщили о том, что у только что полученных наград возникли технические проблемы.

Одесса скандал русский язык Одесская область языковой скандал Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации