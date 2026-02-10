Видео
Главная Одесса В Одессе вспыхнул скандал вокруг памятника Леси Украинки

В Одессе вспыхнул скандал вокруг памятника Леси Украинки

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 12:21
Скандал вокруг памятника Лесе Украинке в Одессе
Одесский городской совет. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Вокруг будущего памятника Лесе Украинке в Одессе вспыхнул громкий скандал. Общественные активисты и художники обвинили работу-победителя конкурса в плагиате. Под сомнение поставили и решение жюри, и саму процедуру отбора.

Об этом Новини.LIVE узнали из соцсетей.

Сообщение активистки Фото: скриншот из Facebook

Скандал вокруг памятника

О вероятном плагиате заявила журналистка и активистка Евромайдана Елена Балаба. Она уверена, что это не просто сходство, а сознательное копирование, которое специалисты должны были бы заметить сразу. И добавила, что следовало бы создать что-то современное. Например, скульптуру в стиле поп-арт, по которой могли бы лазить дети, чтобы потом им хотелось читать книги Леси.

"Это наглядный плагиат с работ Галины Кальченко — даже поза та же самая, только шарфик покорежило. Только не говорите мне, что жюри совершенно не знакомо с историей искусства. Я уверена, что всем этим 12 "апостолам" просто надо сделать все украинское в Одессе намеренно смешным или отвратительным. Как лавочки в парке Шевченко",— отмечает Балаба.

Реакция соцсетей

Жители города считают, что для фигуры мирового масштаба город заслуживает уникальный и современный образ. Одесситы уверены, что проблема не только в творческом влиянии, а в отсутствии профессиональной экспертизы. Многие называют эту ситуацию системным поражением. Некоторые горожане даже говорят, что обычный камень с табличкой выглядит значительно лучше и гармоничнее, чем "хлам", который пытаются выдать за победу. Люди призывают пересмотреть результаты конкурса и провести более широкое общественное обсуждение.

Скандал в Одесі з пам'ятником Лесі Українці
Реакция одесситов Фото: скриншот из Facebook
Скандал в Одесі з пам'ятником Лесі Українці
Комментарии в соцсетях. Фото: скриншот из Facebook

Напомним, мы сообщали, что в Одессе выбрали победителя, кто создаст памятник Лесе Украинке. Жюри официально утвердило проект, который лег в основу будущего монумента. Памятник появится вместе с обновленным общественным пространством вокруг.

Также мы писали, что Кабинет Министров Украины принял решение о выделении Одессе дополнительной субвенции в размере 57 миллионов гривен. Средства направят на продолжение работ сразу на семи объектах социальной инфраструктуры.

 

Одесса скандал Одесская область памятник Новости Одессы Леся Украинка
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
