Скандал навколо пам’ятника Лесі Українці в Одесі

Навколо майбутнього пам’ятника Лесі Українці в Одесі спалахнув гучний скандал. Громадські активісти та митці звинуватили роботу-переможця конкурсу в плагіаті. Під сумнів поставили і рішення журі, і саму процедуру відбору.

Скандал навколо пам'ятника

Про ймовірний плагіат заявила журналістка й активістка Євромайдану Олена Балаба. Вона впевнена, що це не просто схожість, а свідоме копіювання, яке фахівці мали б помітити одразу. Та додала, що варто було б створити щось сучасне. Наприклад, скульптуру в стилі поп-арт, по якій могли б лазити діти, щоб потім їм хотілося читати книжки Лесі. ​

"Це наочний плагіат з робіт Галини Кальченко — навіть поза та ж сама, тільки шалик покорьожило. Тільки не кажіть мені, що журі абсолютно не знайоме з історією мистецтва. Я впевнена, що всім цим 12 "апостолам" просто треба зробити все українське в Одесі навмисно смішним або огидним. Як лавочки в парку Шевченка", — зазначає Балаба.

Реакція соцмереж

Мешканці міста вважають, що для постаті світового масштабу місто заслуговує на унікальний і сучасний образ. Одесити впевнені, що проблема не лише у творчому впливі, а у відсутності професійної експертизи. Багато хто називає цю ситуацію системною поразкою. Деякі містяни навіть кажуть, що звичайний камінь із табличкою виглядає значно краще та гармонійніше, ніж "непотріб", який намагаються видати за перемогу. Люди закликають переглянути результати конкурсу та провести ширше громадське обговорення.

