Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі спалахнув скандал навколо пам'ятника Лесі Українки

В Одесі спалахнув скандал навколо пам'ятника Лесі Українки

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 12:21
Скандал навколо пам’ятника Лесі Українці в Одесі
Одеська міська рада. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Навколо майбутнього пам’ятника Лесі Українці в Одесі спалахнув гучний скандал. Громадські активісти та митці звинуватили роботу-переможця конкурсу в плагіаті. Під сумнів поставили і рішення журі, і саму процедуру відбору.

Про це Новини.LIVE дізналися із соцмереж.

Реклама
Читайте також:
Скандал в Одесі з пам'ятником Лесі Українці
Допис активістки. Фото: скриншот із Facebook

Скандал навколо пам'ятника

Про ймовірний плагіат заявила журналістка й активістка Євромайдану Олена Балаба. Вона впевнена, що це не просто схожість, а свідоме копіювання, яке фахівці мали б помітити одразу. Та додала, що варто було б створити щось сучасне. Наприклад, скульптуру в стилі поп-арт, по якій могли б лазити діти, щоб потім їм хотілося читати книжки Лесі. ​

"Це наочний плагіат з робіт Галини Кальченко — навіть поза та ж сама, тільки шалик покорьожило. Тільки не кажіть мені, що журі абсолютно не знайоме з історією мистецтва. Я впевнена, що всім цим 12 "апостолам" просто треба зробити все українське в Одесі навмисно смішним або огидним. Як лавочки в парку Шевченка", — зазначає Балаба.

Реакція соцмереж

Мешканці міста вважають, що для постаті світового масштабу місто заслуговує на унікальний і сучасний образ. Одесити впевнені, що проблема не лише у творчому впливі, а у відсутності професійної експертизи. Багато хто називає цю ситуацію системною поразкою. Деякі містяни навіть кажуть, що звичайний камінь із табличкою виглядає значно краще та гармонійніше, ніж "непотріб", який намагаються видати за перемогу. Люди закликають переглянути результати конкурсу та провести ширше громадське обговорення.

Скандал в Одесі з пам'ятником Лесі Українці
Реакція одеситів. Фото: скриншот із Facebook
Скандал в Одесі з пам'ятником Лесі Українці
Коментарі у соцмережах. Фото: скриншот із Facebook

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі обрали переможця, хто створить пам'ятник Лесі Українці. Журі офіційно затвердило проєкт, який ліг в основу майбутнього монумента. Пам’ятник з’явиться разом із оновленим громадським простором довкола.

Також ми писали, що Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення Одесі додаткової субвенції у розмірі 57 мільйонів гривень. Кошти спрямують на продовження робіт одразу на семи об’єктах соціальної інфраструктури.

 

Одеса скандал Одеська область пам'ятник Новини Одеси Леся Українка
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації