На Миколаївщині не демонтуватимуть пам’ятник Япончику

Пам’ятник Мішці Япончику. Фото: скриншот із Google Maps

На Миколаївщині відмовилися демонтувати пам’ятник Мішці Япончику. Таке рішення ухвалила Вознесенська районна військова адміністрація. Там заявили, що для знесення об’єкта немає законних підстав.

Про це повідомили в ГО "Деколонізація.Україна".

Знесення пам’ятника

Вознесенська районна військова адміністрація не підтримала пропозицію демонтувати надмогильний пам’ятник Мойше-Якову Вінницькому, відомому як Мішка Япончик. У відповіді на запит громадського активіста Вадима Позднякова в адміністрації пояснили, що йдеться не про публічний меморіал, а про надмогильний пам’ятник на місці поховання. Згідно з чинним законодавством, такі об’єкти належать до сфери поховальної культури та не вважаються інструментами пропаганди.

Також зазначається, що на пам’ятнику відсутня заборонена символіка комуністичного тоталітарного режиму. У РВА послалися на роз’яснення Українського інституту національної пам’яті, який не включив Вінницького до переліку осіб, що підпадають під дію закону про декомунізацію. В УІНП наголошують, що сам факт співпраці з більшовиками не є підставою для демонтажу, якщо людина не була ідеологом радянської влади або представником репресивних органів. Наразі офіційних рекомендацій чи рішень щодо знесення цього пам’ятника немає, а закон не передбачає його автоматичного демонтажу.

Реакція активістів

Рішення влади вже викликало хвилю обурення серед громадських діячів. У спільноті заявляють, що не згодні з позицією адміністрації та вважають її проявом бездіяльності. Активісти наголошують, що боротьбу за демонтаж пам’ятника продовжать і надалі, попри відмову чиновників.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі пропонують замінити пам'ятник Пушкіну. Також ми писали, що в Одесі перейменували вулицю Перепечка.