Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Пам'ятник Мішці Япончику не знесуть — вирішили на Миколаївщині

Пам'ятник Мішці Япончику не знесуть — вирішили на Миколаївщині

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 16:31
На Миколаївщині не демонтуватимуть пам’ятник Япончику
Пам’ятник Мішці Япончику. Фото: скриншот із Google Maps

На Миколаївщині відмовилися демонтувати пам’ятник Мішці Япончику. Таке рішення ухвалила Вознесенська районна військова адміністрація. Там заявили, що для знесення об’єкта немає законних підстав.

Про це повідомили в ГО "Деколонізація.Україна".

Реклама
Читайте також:

Знесення пам’ятника

Вознесенська районна військова адміністрація не підтримала пропозицію демонтувати надмогильний пам’ятник Мойше-Якову Вінницькому, відомому як Мішка Япончик. У відповіді на запит громадського активіста Вадима Позднякова в адміністрації пояснили, що йдеться не про публічний меморіал, а про надмогильний пам’ятник на місці поховання. Згідно з чинним законодавством, такі об’єкти належать до сфери поховальної культури та не вважаються інструментами пропаганди.

Також зазначається, що на пам’ятнику відсутня заборонена символіка комуністичного тоталітарного режиму. У РВА послалися на роз’яснення Українського інституту національної пам’яті, який не включив Вінницького до переліку осіб, що підпадають під дію закону про декомунізацію. В УІНП наголошують, що сам факт співпраці з більшовиками не є підставою для демонтажу, якщо людина не була ідеологом радянської влади або представником репресивних органів. Наразі офіційних рекомендацій чи рішень щодо знесення цього пам’ятника немає, а закон не передбачає його автоматичного демонтажу.

Реакція активістів

Рішення влади вже викликало хвилю обурення серед громадських діячів. У спільноті заявляють, що не згодні з позицією адміністрації та вважають її проявом бездіяльності. Активісти наголошують, що боротьбу за демонтаж пам’ятника продовжать і надалі, попри відмову чиновників.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі пропонують замінити пам'ятник Пушкіну. Також ми писали, що в Одесі перейменували вулицю Перепечка.

Одеса знесення Одеська область декомунізація Миколаївська область пам'ятник Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації