На Николаевщине не будут демонтировать памятник Япончику

Памятник Мишке Япончику. Фото: скриншот с Google Maps

На Николаевщине отказались демонтировать памятник Мишке Япончику. Такое решение приняла Вознесенская районная военная администрация. Там заявили, что для сноса объекта нет законных оснований.

Об этом сообщили в ОО "Деколонизация.Украина".

Снос памятника

Вознесенская районная военная администрация не поддержала предложение демонтировать надгробный памятник Мойше-Якову Винницкому, известному как Мишка Япончик. В ответе на запрос общественного активиста Вадима Позднякова в администрации пояснили, что речь идет не о публичном мемориале, а о надмогильном памятнике на месте захоронения. Согласно действующему законодательству, такие объекты относятся к сфере погребальной культуры и не считаются инструментами пропаганды.

Также отмечается, что на памятнике отсутствует запрещенная символика коммунистического тоталитарного режима. В РВА сослались на разъяснения Украинского института национальной памяти, который не включил Винницкого в перечень лиц, подпадающих под действие закона о декоммунизации. В УИНП отмечают, что сам факт сотрудничества с большевиками не является основанием для демонтажа, если человек не был идеологом советской власти или представителем репрессивных органов. Сейчас официальных рекомендаций или решений по сносу этого памятника нет, а закон не предусматривает его автоматического демонтажа.

Реакция активистов

Решение властей уже вызвало волну возмущения среди общественных деятелей. В сообществе заявляют, что не согласны с позицией администрации и считают ее проявлением бездействия. Активисты отмечают, что борьбу за демонтаж памятника продолжат и в дальнейшем, несмотря на отказ чиновников.

