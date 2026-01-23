В Одессе предлагают заменить памятник Пушкину на Птушкина

Судьба памятника Пушкину в Одессе — какие предложения
В Одессе снова заговорили о судьбе памятника Александру Пушкину. На этот раз предлагают заменить его на монумент телеведущему и блогеру Антону Птушкину. Это уже не первая инициатива, которая предлагает убрать из публичного пространства российского поэта.
Соответствующая петиция появилась на сайте Одесского горсовета.
Замена Пушкину
На сайте Одесского городского совета зарегистрировали петицию с предложением установить в городе памятник Антону Птушкину вместо монумента Александру Пушкину. Автор инициативы — Сергей Гнездилов, считает, что Птушкин заслуживает чествования за вклад в кинематографию и популяризацию Украины. В тексте петиции указано, что речь идет в частности о документальном фильме "Атлантида", развитии туризма в Одесской области и популяризации региона за рубежом. Автор также отмечает, что понимает сложную ситуацию во время войны и недостаток бюджетных средств.
По его словам, в случае отсутствия финансирования из городского бюджета он готов вместе с инициативной группой частично оплатить трансформацию памятника Пушкину в памятник Птушкину.
Сбор подписей под петицией стартовал в январе. По состоянию на сейчас ее поддержали лишь пять человек из тысячи, необходимой для рассмотрения обращения городскими властями.
Напомним, мы сообщали, что ранее на сайте городского совета появилась петиция о замене памятника Пушкину на памятник Дональду Трампу. Также мы писали, что иностранный волонтер предлагал утопить бюст российского поэта в Черном море.
Читайте Новини.LIVE!