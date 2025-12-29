Відео
Головна Одеса Втопити у морі — волонтер про пам’ятник Пушкіну в Одесі

Втопити у морі — волонтер про пам’ятник Пушкіну в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 10:29
Литовський волонтер пропонує втопити пам’ятник Пушкіну в Одесі
Пам'ятник Пушкіну в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі вже тривалий час точаться дискусії щодо подальшої долі пам’ятника Олександру Пушкіну. Під час візиту до міста свою позицію з цього питання озвучив волонтер із Литви. Він пов’язав майбутню допомогу Одесі з демонтажем, на його думку, імперських символів.

Про це волонтер повідомив у своїх соцмережах.

Читайте також:

Позиція волонтера

Під час перебування в Одесі волонтер повідомив, що передав 639-му зенітно-кулеметному батальйону пікап для потреб фронту та протиповітряної оборони. За його словами, автомобіль має допомагати захищати порт і місто від повітряних атак. Водночас він заявив, що не готовий і надалі допомагати Одесі, поки тут, на його переконання, залишаються символи російської імперської спадщини. Особливо гостро він висловився щодо пам’ятника Пушкіну, який досі не демонтований.

"Ми не хочемо допомагати місту, де бачимо імперське сміття. Такі символи мають зникнути назавжди, навіть якщо йдеться про пам’ятник Пушкіну", — заявив волонтер у відеозверненні, оприлюдненому в мережі.

Він також додав, що готовий і надалі привозити до Одеси техніку для військових, але лише за умови демонтажу подібних об’єктів. Свою позицію волонтер пояснив бажанням бачити українські міста повністю очищеними від усього, що асоціюється з російською імперією та її впливом.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі з'явилася вулиця Вербицького. Також ми писали, що в Одесі перейменували вулицю Посмітного.

Одеса Одеська область декомунізація пам'ятник Новини Одеси волонтери
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
