Україна
В Одесі з'явилася вулиця Вербицького — що варто знати

В Одесі з’явилася вулиця Вербицького — що варто знати

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 17:53
В Одесі перейменували вулицю на честь Михайла Вербицького
Вказівник з назвами вулиць. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У мікрорайоні Ближні Млини в Одесі перейменували одну з вулиць. Вона отримала ім’я композитора Михайла Вербицького, автора музики Державного Гімну України.

Про це у неділю, 28 грудня, повідомили в Одеській міській раді.

Яку вулицю перейменували в Одесі

Вулицю Кристаловського в Одесі офіційно перейменували на честь Михайла Вербицького. Вона розташована в мікрорайоні Ближні Млини.

Хто такий Михайло Вербицький

Михайло Вербицький — український композитор, священник і хоровий диригент. Саме він у 1860-х роках написав музику, яка згодом стала Державним Гімном України. Його творчість охоплює церковні піснеспіви, хори, солоспіви, оркестрові твори та музику до театральних постановок.

Освіту Вербицький здобув у Львівській духовній семінарії, де служив греко-католицьким священником. Водночас його шлях був непростим: за життя композитора двічі відраховували з семінарії — за любов до музики, гру на гітарі та "веселі пісні".

Гітара залишалася улюбленим інструментом Вербицького протягом усього життя. Саме він зробив її популярною в Галичині. Композитор поєднував духовне служіння з мистецтвом і вважав музику формою національної молитви та голосом народу.

Загалом Михайло Вербицький створив 12 оркестрових рапсодій, 8 симфонічних увертюр, хори, полонези та музику майже до двох десятків драматичних вистав. Його внесок у розвиток української культури залишається важливим і сьогодні.

Нагадаємо, в Одесі з’явилася вулиця Леся Курбаса. Також ми писали, що на Одещині перейменували громади.

Одеса Одеська область декомунізація вулиці Новини Одеси перейменування
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
