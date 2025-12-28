В Одесі перейменували вулицю на честь Михайла Вербицького

Вказівник з назвами вулиць. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У мікрорайоні Ближні Млини в Одесі перейменували одну з вулиць. Вона отримала ім’я композитора Михайла Вербицького, автора музики Державного Гімну України.

Про це у неділю, 28 грудня, повідомили в Одеській міській раді.

Яку вулицю перейменували в Одесі

Вулицю Кристаловського в Одесі офіційно перейменували на честь Михайла Вербицького. Вона розташована в мікрорайоні Ближні Млини.

Хто такий Михайло Вербицький

Михайло Вербицький — український композитор, священник і хоровий диригент. Саме він у 1860-х роках написав музику, яка згодом стала Державним Гімном України. Його творчість охоплює церковні піснеспіви, хори, солоспіви, оркестрові твори та музику до театральних постановок.

Освіту Вербицький здобув у Львівській духовній семінарії, де служив греко-католицьким священником. Водночас його шлях був непростим: за життя композитора двічі відраховували з семінарії — за любов до музики, гру на гітарі та "веселі пісні".

Гітара залишалася улюбленим інструментом Вербицького протягом усього життя. Саме він зробив її популярною в Галичині. Композитор поєднував духовне служіння з мистецтвом і вважав музику формою національної молитви та голосом народу.

Загалом Михайло Вербицький створив 12 оркестрових рапсодій, 8 симфонічних увертюр, хори, полонези та музику майже до двох десятків драматичних вистав. Його внесок у розвиток української культури залишається важливим і сьогодні.

