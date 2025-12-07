Відео
Тепер Балтимор на мапі Одеси — у місті переназвали відому вулицю

Тепер Балтимор на мапі Одеси — у місті переназвали відому вулицю

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 14:54
Перейменування вулиці в Одесі на честь Балтимора
Люди в центрі міста. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі вулицю Посмітного офіційно перейменували на честь міста-побратима Балтимора. Рішення ухвалили як знак підтримки партнерства та подальшого розвитку співпраці між портовими центрами України та США.

Про це у неділю, 7 грудня, повідомили в Одеській міській раді.

Чому саме Балтимор

Балтимор — це велике портове місто на східному узбережжі США, засноване у 1729 році. Подібно до Одеси, він став ключовими воротами свого регіону: Балтимор — для Атлантики, Одеса — для Чорного моря. Місто вирізняється індустріальним характером, незалежністю, цілеспрямованістю та водночас гостинністю.

Відомий своїми музеями, морською культурою та численними історичними пам’ятками, Балтимор зберігає тисячі сторінок американської історії — від боротьби за незалежність до подій громадянських прав.

Символи міста та його історична роль

Одним із найважливіших символів Балтимора є форт Мак-Генрі. Саме його оборона під час війни 1812 року надихнула Френсіса Скотта Кі на створення тексту, який згодом став гімном США.

Місто пережило і Громадянську війну, виступаючи проти рабства, і буремні соціальні протести 1968 року. Сьогодні Балтимор поєднує модерні риси та яскраву історичну спадщину.

Особлива гордість мешканців — гавань Inner Harbor, справжній музей просто неба. Тут пришвартовані підводні човни, легендарний фрегат Constellation, а неподалік розташований будинок-музей Едгара По, який створював свої найвідоміші моторошні історії саме в цьому місті.

Нагадаємо, на Одещині офіційно змінили назви деякі територіальні громади. Також ми писали, що у Києві низка скверів, парків, вулиць та провулків змінюють свої назви.

Одеса Одеська область декомунізація вулиці Новини Одеси перейменування
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
