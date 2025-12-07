Перейменування вулиці в Одесі на честь Балтимора

Тепер Балтимор на мапі Одеси — у місті переназвали відому вулицю
В Одесі вулицю Посмітного офіційно перейменували на честь міста-побратима Балтимора. Рішення ухвалили як знак підтримки партнерства та подальшого розвитку співпраці між портовими центрами України та США.
Про це у неділю, 7 грудня, повідомили в Одеській міській раді.
Чому саме Балтимор
Балтимор — це велике портове місто на східному узбережжі США, засноване у 1729 році. Подібно до Одеси, він став ключовими воротами свого регіону: Балтимор — для Атлантики, Одеса — для Чорного моря. Місто вирізняється індустріальним характером, незалежністю, цілеспрямованістю та водночас гостинністю.
Відомий своїми музеями, морською культурою та численними історичними пам’ятками, Балтимор зберігає тисячі сторінок американської історії — від боротьби за незалежність до подій громадянських прав.
Символи міста та його історична роль
Одним із найважливіших символів Балтимора є форт Мак-Генрі. Саме його оборона під час війни 1812 року надихнула Френсіса Скотта Кі на створення тексту, який згодом став гімном США.
Місто пережило і Громадянську війну, виступаючи проти рабства, і буремні соціальні протести 1968 року. Сьогодні Балтимор поєднує модерні риси та яскраву історичну спадщину.
Особлива гордість мешканців — гавань Inner Harbor, справжній музей просто неба. Тут пришвартовані підводні човни, легендарний фрегат Constellation, а неподалік розташований будинок-музей Едгара По, який створював свої найвідоміші моторошні історії саме в цьому місті.
