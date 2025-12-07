Переименование улицы в Одессе в честь Балтимора

Люди в центре города. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе улицу Посмитного официально переименовали в честь города-побратима Балтимора. Решение приняли в знак поддержки партнерства и дальнейшего развития сотрудничества между портовыми центрами Украины и США.

Об этом в воскресенье, 7 декабря, сообщили в Одесском городском совете.

Реклама

Читайте также:

Почему именно Балтимор

Балтимор — это крупный портовый город на восточном побережье США, основанный в 1729 году. Подобно Одессе, он стал ключевыми воротами своего региона: Балтимор — для Атлантики, Одесса — для Черного моря. Город отличается индустриальным характером, независимостью, целеустремленностью и одновременно гостеприимством.

Известный своими музеями, морской культурой и многочисленными историческими памятниками, Балтимор хранит тысячи страниц американской истории — от борьбы за независимость до событий гражданских прав.

Символы города и его историческая роль

Одним из важнейших символов Балтимора является форт Мак-Генри. Именно его оборона во время войны 1812 года вдохновила Фрэнсиса Скотта Ки на создание текста, который впоследствии стал гимном США.

Город пережил и Гражданскую войну, выступая против рабства, и бурные социальные протесты 1968 года. Сегодня Балтимор сочетает современные черты и яркое историческое наследие.

Особая гордость жителей — гавань Inner Harbor, настоящий музей под открытым небом. Здесь пришвартованы подводные лодки, легендарный фрегат Constellation, а неподалеку расположен дом-музей Эдгара По, который создавал свои самые известные жуткие истории именно в этом городе.

Напомним, в Одесской области официально изменили названия некоторые территориальные общины. Также мы писали, что в Киеве ряд скверов, парков, улиц и переулков меняют свои названия.