В Одессе переименовали улицу в честь Михаила Вербицкого

Указатель с названиями улиц. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В микрорайоне Ближние Мельницы в Одессе переименовали одну из улиц. Она получила имя композитора Михаила Вербицкого, автора музыки Государственного Гимна Украины.

Об этом в воскресенье, 28 декабря, сообщили в Одесском городском совете.

Какую улицу переименовали в Одессе

Улицу Кристаловского в Одессе официально переименовали в честь Михаила Вербицкого. Она расположена в микрорайоне Ближние Мельницы.

Кто такой Михаил Вербицкий

Михаил Вербицкий - украинский композитор, священник и хоровой дирижер. Именно он в 1860-х годах написал музыку, которая впоследствии стала Государственным Гимном Украины. Его творчество охватывает церковные песнопения, хоры, сольные песни, оркестровые произведения и музыку к театральным постановкам.

Образование Вербицкий получил во Львовской духовной семинарии, где служил греко-католическим священником. В то же время его путь был непростым: при жизни композитора дважды отчисляли из семинарии — за любовь к музыке, игру на гитаре и "веселые песни".

Гитара оставалась любимым инструментом Вербицкого на протяжении всей жизни. Именно он сделал ее популярной в Галичине. Композитор совмещал духовное служение с искусством и считал музыку формой национальной молитвы и голосом народа.

В целом Михаил Вербицкий создал 12 оркестровых рапсодий, 8 симфонических увертюр, хоры, полонезы и музыку почти к двум десяткам драматических спектаклей. Его вклад в развитие украинской культуры остается важным и сегодня.

