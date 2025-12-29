Литовский волонтер предлагает утопить памятник Пушкину в Одессе

Памятник Пушкину в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе уже длительное время ведутся дискуссии о дальнейшей судьбе памятника Александру Пушкину. Во время визита в город свою позицию по этому вопросу озвучил волонтер из Литвы. Он связал будущую помощь Одессе с демонтажем, по его мнению, имперских символов.

Об этом волонтер сообщил в своих соцсетях.

Позиция волонтера

Во время пребывания в Одессе волонтер сообщил, что передал 639-му зенитно-пулеметному батальону пикап для нужд фронта и противовоздушной обороны. По его словам, автомобиль должен помогать защищать порт и город от воздушных атак. В то же время он заявил, что не готов и в дальнейшем помогать Одессе, пока здесь, по его убеждению, остаются символы российского имперского наследия. Особенно остро он высказался относительно памятника Пушкину, который до сих пор не демонтирован.

"Мы не хотим помогать городу, где видим имперский мусор. Такие символы должны исчезнуть навсегда, даже если речь идет о памятнике Пушкину", — заявил волонтер в видеообращении, обнародованном в сети.

Он также добавил, что готов и в дальнейшем привозить в Одессу технику для военных, но только при условии демонтажа подобных объектов. Свою позицию волонтер объяснил желанием видеть украинские города полностью очищенными от всего, что ассоциируется с российской империей и ее влиянием.

