Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Утопить в море — волонтер о памятнике Пушкину в Одессе

Утопить в море — волонтер о памятнике Пушкину в Одессе

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 10:29
Литовский волонтер предлагает утопить памятник Пушкину в Одессе
Памятник Пушкину в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе уже длительное время ведутся дискуссии о дальнейшей судьбе памятника Александру Пушкину. Во время визита в город свою позицию по этому вопросу озвучил волонтер из Литвы. Он связал будущую помощь Одессе с демонтажем, по его мнению, имперских символов.

Об этом волонтер сообщил в своих соцсетях.

Реклама
Читайте также:

Позиция волонтера

Во время пребывания в Одессе волонтер сообщил, что передал 639-му зенитно-пулеметному батальону пикап для нужд фронта и противовоздушной обороны. По его словам, автомобиль должен помогать защищать порт и город от воздушных атак. В то же время он заявил, что не готов и в дальнейшем помогать Одессе, пока здесь, по его убеждению, остаются символы российского имперского наследия. Особенно остро он высказался относительно памятника Пушкину, который до сих пор не демонтирован.

"Мы не хотим помогать городу, где видим имперский мусор. Такие символы должны исчезнуть навсегда, даже если речь идет о памятнике Пушкину", — заявил волонтер в видеообращении, обнародованном в сети.

Он также добавил, что готов и в дальнейшем привозить в Одессу технику для военных, но только при условии демонтажа подобных объектов. Свою позицию волонтер объяснил желанием видеть украинские города полностью очищенными от всего, что ассоциируется с российской империей и ее влиянием.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе появилась улица Вербицкого. Также мы писали, что в Одессе переименовали улицу Посмитного.

Одесса Одесская область декоммунизация памятник Новости Одессы волонтеры
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации