В Одессе появилась улица Лятошинского — что стоит знать

В Одессе появилась улица Лятошинского — что стоит знать

Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 16:05
В Одессе переименовали улицу в честь композитора Лятошинского
Указатель с названиями улиц. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе переименовали одну из улиц в честь выдающегося украинского композитора Бориса Лятошинского. Решение приурочили к чествованию фигуры художника, который существенно повлиял на развитие украинской классической музыки.

Об этом в воскресенье, 4 января, сообщили в Одесском городском совете.

Читайте также:

Какую улицу переименовали в Одессе

По данным горсовета, улицу Перепечка в Хаджибейском районе Одессы официально переименовали в улицу Композитора Лятошинского. Соответствующее решение принял Одесский городской совет.

Что известно о Борисе Лятошинском

Борис Лятошинский родился 3 января 1895 года. Он был композитором, дирижером и педагогом, а также одним из основателей модернистского направления в украинской классической музыке. Его творчество соединило украинские национальные мотивы с европейскими музыкальными традициями.

Одно из самых известных произведений Лятошинского является Третья симфония 1951 года. В советский период ее запретили по обвинению в "пессимизме", однако со временем она стала признанным шедевром украинской музыки ХХ века.

Произведения композитора исполнялись во многих странах Европы, а также звучали на сценах Одесской оперы и филармонии. В 1920-х годах Лятошинский присоединился к развитию украинского радио.

Борис Лятошинский умер в 1968 году в Киеве.

Напомним, в Одессе улицу переименовали в честь города-побратима Балтимора. Также мы писали, что в Одессе появилась улица Леся Курбаса.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
