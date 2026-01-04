Відео
Головна Одеса В Одесі з’явилася вулиця Лятошинського — що варто знати

В Одесі з’явилася вулиця Лятошинського — що варто знати

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 16:05
В Одесі перейменували вулицю на честь композитора Лятошинського
Вказівник з назвами вулиць. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі перейменували одну з вулиць на честь видатного українського композитора Бориса Лятошинського. Рішення приурочили до вшанування постаті митця, який суттєво вплинув на розвиток української класичної музики.

Про це у неділю, 4 січня, повідомили в Одеській міській раді.

Читайте також:

Яку вулицю перейменували в Одесі

За даними міськради, вулицю Перепечка в Хаджибейському районі Одеси офіційно перейменували на вулицю Композитора Лятошинського. Відповідне рішення ухвалила Одеська міська рада.

Що відомо про Бориса Лятошинського

Борис Лятошинський народився 3 січня 1895 року. Він був композитором, диригентом і педагогом, а також одним із засновників модерністського напряму в українській класичній музиці. Його творчість поєднала українські національні мотиви з європейськими музичними традиціями.

Один із найвідоміших творів Лятошинського є Третя симфонія 1951 року. У радянський період її заборонили через звинувачення у "песимізмі", однак з часом вона стала визнаним шедевром української музики ХХ століття.

Твори композитора виконувалися в багатьох країнах Європи, а також звучали на сценах Одеської опери та філармонії. У 1920-х роках Лятошинський долучився до розвитку українського радіо.

Борис Лятошинський помер у 1968 році в Києві. 

Нагадаємо, в Одесі вулицю перейменували на честь міста-побратима Балтимора. Також ми писали, що в Одесі з’явилася вулиця Леся Курбаса.

Одеса Одеська область декомунізація вулиці Новини Одеси перейменування
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
