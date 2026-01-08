В Одессе зарегистрировали петицию о замене бюста Пушкина

Памятник Пушкину в Одессе. Фото: Новости.LIVE

В Одессе зарегистрировали необычную петицию относительно памятника Пушкину на Приморском бульваре. Автор предлагает демонтировать бюст поэта и установить вместо него действующего президента США Дональда Трампа.

Инициатива появилась на городском сайте "Социально активный гражданин".

Реклама

Читайте также:

Замена памятника

Петицию опубликовали 8 января, ее автор — Тимур Вендин. По состоянию на 13:25 документ поддержали четыре человека. В обращении отмечается, что замена бюста является частью более широкого переосмысления исторических и культурных символов Одессы. Автор отмечает, что общественное пространство должно отражать не только прошлое, но и современные ценности, актуальные дискуссии и культурные процессы. В тексте петиции Дональда Трампа называют одной из самых заметных фигур мировой политики XXI века, которая имела значительное влияние на международные отношения и глобальную повестку дня. Саму идею установки бюста предлагают рассматривать как современное арт-высказывание и повод для публичной дискуссии.

Бюст Трампа вместо Пушкина. Фото: Социально активный гражданин

В то же время автор подчеркивает, что речь не идет об уничтожении культурного наследия. Бюст Александра Пушкина он предлагает перенести в музей или специализированное культурное пространство, где его можно сохранить в соответствующем историческом контексте. Также в петиции содержится просьба вынести вопрос демонтажа на общественное обсуждение и принимать решение открыто, с соблюдением законности и учетом мнения одесситов.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе переименовали улицу Перепечка. Также мы писали, что литовский волонтер предлагает утопить памятник Пушкину.