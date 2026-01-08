В Одесі зареєстрували петицію про заміну бюста Пушкіна

Пам'ятник Пушкіну в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі зареєстрували незвичну петицію щодо пам’ятника Пушкіну на Приморському бульварі. Автор пропонує демонтувати бюст поета та встановити замість нього чинного президента США Дональда Трампа.

Ініціатива з’явилася на міському сайті "Соціально активний громадянин".

Заміна пам’ятника

Петицію опублікували 8 січня, її автор — Тимур Вєндін. Станом на 13:25 документ підтримали чотири людини. У зверненні зазначається, що заміна бюста є частиною ширшого переосмислення історичних і культурних символів Одеси. Автор наголошує, що громадський простір має відображати не лише минуле, а й сучасні цінності, актуальні дискусії та культурні процеси. У тексті петиції Дональда Трампа називають однією з найпомітніших постатей світової політики XXI століття, яка мала значний вплив на міжнародні відносини та глобальний порядок денний. Саму ідею встановлення бюста пропонують розглядати як сучасне арт-висловлювання та привід для публічної дискусії.

Бюст Трампа замість Пушкіна. Фото: Соціально активний громадянин

Водночас автор підкреслює, що не йдеться про знищення культурної спадщини. Бюст Олександра Пушкіна він пропонує перенести до музею або спеціалізованого культурного простору, де його можна зберегти у відповідному історичному контексті. Також у петиції міститься прохання винести питання демонтажу на громадське обговорення та ухвалювати рішення відкрито, з дотриманням законності й урахуванням думки одеситів.

