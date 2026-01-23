В Одесі пропонують замінити пам’ятник Пушкіну на Птушкіна

Пам'ятник Пушкіну в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі знову заговорили про долю пам’ятника Олександру Пушкіну. Цього разу пропонують замінити його на монумент телеведучому та блогеру Антону Птушкіну. Це вже не перша ініціатива, яка пропонує прибрати з публічного простору російського поета.

Відповідна петиція з’явилася на сайті Одеської міськради.

Заміна Пушкіну

На сайті Одеської міської ради зареєстрували петицію з пропозицією встановити в місті пам’ятник Антону Птушкіну замість монумента Олександру Пушкіну. Автор ініціативи — Сергій Гнезділов, вважає, що Птушкін заслуговує на вшанування за внесок у кінематографію та популяризацію України. У тексті петиції зазначено, що йдеться зокрема про документальний фільм "Атлантида", розвиток туризму в Одеській області та популяризацію регіону за кордоном. Автор також наголошує, що розуміє складну ситуацію під час війни й нестачу бюджетних коштів.

За його словами, у разі відсутності фінансування з міського бюджету він готовий разом з ініціативною групою частково оплатити трансформацію пам’ятника Пушкіну на пам’ятник Птушкіну.

Збір підписів під петицією стартував у січні. Станом на зараз її підтримали лише п’ятеро осіб із тисячі, необхідної для розгляду звернення міською владою.

Нагадаємо, ми повідомляли, що раніше на сайті міської ради з'явилася петиція про заміну пам'ятника Пушкіну на пам'ятинк Дональду Трампу. Також ми писали, що іноземний волонтер пропонував втопити погруддя російського поета у Чорному морі.