Пам’ятник Лесі Українці в Одесі: обрали переможця конкурсу

В Одесі визначили переможця конкурсу на пам’ятник Лесі Українці. Журі офіційно затвердило проєкт, який ліг в основу майбутнього монумента. Пам’ятник з’явиться разом із оновленим громадським простором довкола.

Про це повідомила депутатка Одеської міської ради Ольга Квасницька.

Перше місце в конкурсі здобув проєкт скульптора Миколи Білика та архітекторів Андрія Коструби, Марії Матушенко й Олександра Вовка. Микола Білик — заслужений художник України, родом із Буковини. Саме ця робота отримала найвищу оцінку журі.

Друге місце посіла проєктна пропозиція скульпторів Вікторії Ліповки та Олександра Рубана разом з архітекторами Андрієм Даниленком і Катериною Ліповкою.

Третє місце дісталося команді скульпторки Анастасії Козмінської, відомої як Настя Мане, та архітекторів Миколи Чепелева й Миколи Волкова.

Конкурс на кращу проєктну пропозицію пам’ятника Лесі Українці оголосили після рішення Виконкому Одеської міської ради в серпні 2025 року. Він проходив в один тур і тривав до 30 січня 2026 року. Участь могли брати професійні архітектори, скульптори, дизайнери, студенти профільних вишів та авторські колективи з досвідом створення монументального мистецтва.

Пам’ятник буде встановлений у сквері на проспекті імені Лесі Українки з мінімальним втручанням в архітектурно-планувальне середовище місцевості.

