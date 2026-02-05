Пам’ятник Лесі Українці в Одесі: обрали переможця конкурсу

Пам'ятник Лесі Українці в Одесі — стало відомо яким він буде
В Одесі визначили переможця конкурсу на пам’ятник Лесі Українці. Журі офіційно затвердило проєкт, який ліг в основу майбутнього монумента. Пам’ятник з’явиться разом із оновленим громадським простором довкола.
Про це повідомила депутатка Одеської міської ради Ольга Квасницька.
Пам’ятник Лесі Українці
Перше місце в конкурсі здобув проєкт скульптора Миколи Білика та архітекторів Андрія Коструби, Марії Матушенко й Олександра Вовка. Микола Білик — заслужений художник України, родом із Буковини. Саме ця робота отримала найвищу оцінку журі.
Друге місце посіла проєктна пропозиція скульпторів Вікторії Ліповки та Олександра Рубана разом з архітекторами Андрієм Даниленком і Катериною Ліповкою.
Третє місце дісталося команді скульпторки Анастасії Козмінської, відомої як Настя Мане, та архітекторів Миколи Чепелева й Миколи Волкова.
Конкурс на кращу проєктну пропозицію пам’ятника Лесі Українці оголосили після рішення Виконкому Одеської міської ради в серпні 2025 року. Він проходив в один тур і тривав до 30 січня 2026 року. Участь могли брати професійні архітектори, скульптори, дизайнери, студенти профільних вишів та авторські колективи з досвідом створення монументального мистецтва.
Пам’ятник буде встановлений у сквері на проспекті імені Лесі Українки з мінімальним втручанням в архітектурно-планувальне середовище місцевості.
Нагадаємо, ми повідомляли, що Літній театр в Одесі не внесли до проєкту Міського саду. Також ми писали про те, що на Миколаївщині відмовилися демонтовувати пам'ятник Мішці Япончику.
Читайте Новини.LIVE!