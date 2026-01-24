Відео
В Одесі не внесли Літній театр у проєкт Міського саду — чому

В Одесі не внесли Літній театр у проєкт Міського саду — чому

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 11:11
В Одесі Літній театр не включили в проєкт реконструкції Міського саду
Жінка фотографує хлопчика у Міському саду Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі розгорівся скандал навколо проєкту утримання та реконструкції Міського саду, з якого виключили територію Літнього театру. Депутатка міськради Ольга Квасніцька заявила, що таке рішення є незаконним і суперечить статусу парку як пам’ятки садово-паркового мистецтва.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Читайте також:
В Одесі не внесли Літній театр у проєкт Міського саду — чому - фото 1
Допис Ольги Квасніцької. Фото: скриншот з Facebook

Проєкт Міського саду

Ольга Квасніцька повідомила, що проєкт утримання та реконструкції Міського саду, затвердив виконком 18 січня. За її словами, документ охоплює лише частину території парку і не включає Літній театр, який є невіддільною частиною пам’ятки.

"Міський сад — не конструктор. Не можна складати його з окремих шматків і робити вигляд, що це законно", — заявила Квасніцька.

Вона нагадала, що у 2017 році громада Одеси відстояла цілісність Міського саду. Тоді Експертна комісія при Міністерстві культури затвердила облікову документацію, у якій Літній театр визначений як частина пам’ятки садово-паркового мистецтва.

"Розробляти проєкт лише на частину території — це все одно що лікувати людину, ігноруючи половину органів. Це пряме порушення пам’яткоохоронного законодавства", — написала депутатка.

Який вигляд має Літній театр нині

Квасніцька звернула увагу й на нинішній стан Літнього театру. За її словами, простір втратив культурну функцію та історичний вигляд.

"Замість дерев там з’явилася плитка, замість культури — МАФи. Виключення цієї ділянки з проєкту — це фактично зелене світло для подальшого знищення автентичності простору", — додала вона.

Депутатка також повідомила, що наполягатиме на приведенні всієї документації у відповідність до реального статусу парку.

Що передбачає проєкт утримання та реконструкції Міського саду

Проєкт утримання та реконструкції Міського саду в Одесі передбачає:

  • збереження Міського саду як пам’ятки садово-паркового мистецтва;
  • догляд за зеленими насадженнями: дерева, газони, клумби;
  • благоустрій території без нового будівництва;
  • утримання існуючих алей, лавок та освітлення;
  • впорядкування режиму використання території відповідно до охоронного статусу;
  • заборону капітальної забудови та появи нових споруд.

Нагадаємо, в Одесі пам’ятник Олександру Пушкіну пропонують замінити на монумент телеведучому та блогеру Антону Птушкіну. Також ми писали, що на Миколаївщині відмовилися демонтувати пам’ятник Мішці Япончику.

Одеса Одеська область театр Новини Одеси реконструкція проєкт
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
