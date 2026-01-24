В Одесі Літній театр не включили в проєкт реконструкції Міського саду

В Одесі не внесли Літній театр у проєкт Міського саду — чому
В Одесі розгорівся скандал навколо проєкту утримання та реконструкції Міського саду, з якого виключили територію Літнього театру. Депутатка міськради Ольга Квасніцька заявила, що таке рішення є незаконним і суперечить статусу парку як пам’ятки садово-паркового мистецтва.
Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.
Проєкт Міського саду
Ольга Квасніцька повідомила, що проєкт утримання та реконструкції Міського саду, затвердив виконком 18 січня. За її словами, документ охоплює лише частину території парку і не включає Літній театр, який є невіддільною частиною пам’ятки.
"Міський сад — не конструктор. Не можна складати його з окремих шматків і робити вигляд, що це законно", — заявила Квасніцька.
Вона нагадала, що у 2017 році громада Одеси відстояла цілісність Міського саду. Тоді Експертна комісія при Міністерстві культури затвердила облікову документацію, у якій Літній театр визначений як частина пам’ятки садово-паркового мистецтва.
"Розробляти проєкт лише на частину території — це все одно що лікувати людину, ігноруючи половину органів. Це пряме порушення пам’яткоохоронного законодавства", — написала депутатка.
Який вигляд має Літній театр нині
Квасніцька звернула увагу й на нинішній стан Літнього театру. За її словами, простір втратив культурну функцію та історичний вигляд.
"Замість дерев там з’явилася плитка, замість культури — МАФи. Виключення цієї ділянки з проєкту — це фактично зелене світло для подальшого знищення автентичності простору", — додала вона.
Депутатка також повідомила, що наполягатиме на приведенні всієї документації у відповідність до реального статусу парку.
Що передбачає проєкт утримання та реконструкції Міського саду
Проєкт утримання та реконструкції Міського саду в Одесі передбачає:
- збереження Міського саду як пам’ятки садово-паркового мистецтва;
- догляд за зеленими насадженнями: дерева, газони, клумби;
- благоустрій території без нового будівництва;
- утримання існуючих алей, лавок та освітлення;
- впорядкування режиму використання території відповідно до охоронного статусу;
- заборону капітальної забудови та появи нових споруд.
Нагадаємо, в Одесі пам’ятник Олександру Пушкіну пропонують замінити на монумент телеведучому та блогеру Антону Птушкіну. Також ми писали, що на Миколаївщині відмовилися демонтувати пам’ятник Мішці Япончику.
