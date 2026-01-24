В Одесі Літній театр не включили в проєкт реконструкції Міського саду

Жінка фотографує хлопчика у Міському саду Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі розгорівся скандал навколо проєкту утримання та реконструкції Міського саду, з якого виключили територію Літнього театру. Депутатка міськради Ольга Квасніцька заявила, що таке рішення є незаконним і суперечить статусу парку як пам’ятки садово-паркового мистецтва.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Допис Ольги Квасніцької. Фото: скриншот з Facebook

Проєкт Міського саду

Ольга Квасніцька повідомила, що проєкт утримання та реконструкції Міського саду, затвердив виконком 18 січня. За її словами, документ охоплює лише частину території парку і не включає Літній театр, який є невіддільною частиною пам’ятки.

"Міський сад — не конструктор. Не можна складати його з окремих шматків і робити вигляд, що це законно", — заявила Квасніцька.

Вона нагадала, що у 2017 році громада Одеси відстояла цілісність Міського саду. Тоді Експертна комісія при Міністерстві культури затвердила облікову документацію, у якій Літній театр визначений як частина пам’ятки садово-паркового мистецтва.

"Розробляти проєкт лише на частину території — це все одно що лікувати людину, ігноруючи половину органів. Це пряме порушення пам’яткоохоронного законодавства", — написала депутатка.

Який вигляд має Літній театр нині

Квасніцька звернула увагу й на нинішній стан Літнього театру. За її словами, простір втратив культурну функцію та історичний вигляд.

"Замість дерев там з’явилася плитка, замість культури — МАФи. Виключення цієї ділянки з проєкту — це фактично зелене світло для подальшого знищення автентичності простору", — додала вона.

Депутатка також повідомила, що наполягатиме на приведенні всієї документації у відповідність до реального статусу парку.

Що передбачає проєкт утримання та реконструкції Міського саду

Проєкт утримання та реконструкції Міського саду в Одесі передбачає:

збереження Міського саду як пам’ятки садово-паркового мистецтва;

догляд за зеленими насадженнями: дерева, газони, клумби;

благоустрій території без нового будівництва;

утримання існуючих алей, лавок та освітлення;

впорядкування режиму використання території відповідно до охоронного статусу;

заборону капітальної забудови та появи нових споруд.

