В Одессе Летний театр не включили в проект реконструкции Городского сада

Женщина фотографирует мальчика в Городском саду Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе разгорелся скандал вокруг проекта содержания и реконструкции Городского сада, из которого исключили территорию Летнего театра. Депутат горсовета Ольга Квасницкая заявила, что такое решение является незаконным и противоречит статусу парка как памятника садово-паркового искусства.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Сообщение Ольги Квасницкой. Фото: скриншот из Facebook

Проект Городского сада

Ольга Квасницкая сообщила, что проект содержания и реконструкции Городского сада, утвердил исполком 18 января. По ее словам, документ охватывает лишь часть территории парка и не включает Летний театр, который является неотъемлемой частью памятника.

"Городской сад - не конструктор. Нельзя составлять его из отдельных кусков и делать вид, что это законно", — заявила Квасницкая.

Она напомнила, что в 2017 году громада Одессы отстояла целостность Городского сада. Тогда Экспертная комиссия при Министерстве культуры утвердила учетную документацию, в которой Летний театр определен как часть памятника садово-паркового искусства.

"Разрабатывать проект только на часть территории - это все равно что лечить человека, игнорируя половину органов. Это прямое нарушение памятникоохранного законодательства", — написала депутат.

Как выглядит Летний театр сейчас

Квасницкая обратила внимание и на нынешнее состояние Летнего театра. По ее словам, пространство потеряло культурную функцию и исторический вид.

"Вместо деревьев там появилась плитка, вместо культуры - МАФы. Исключение этого участка из проекта - это фактически зеленый свет для дальнейшего уничтожения аутентичности пространства", — добавила она.

Депутат также сообщила, что будет настаивать на приведении всей документации в соответствие с реальным статусом парка.

Что предусматривает проект содержания и реконструкции Городского сада

Проект содержания и реконструкции Городского сада в Одессе предусматривает:

сохранение Городского сада как памятника садово-паркового искусства;

уход за зелеными насаждениями: деревья, газоны, клумбы;

благоустройство территории без нового строительства;

содержание существующих аллей, скамеек и освещения;

упорядочение режима использования территории в соответствии с охранным статусом;

запрет капитальной застройки и появления новых сооружений.

Напомним, в Одессе памятник Александру Пушкину предлагают заменить на монумент телеведущему и блогеру Антону Птушкину. Также мы писали, что на Николаевщине отказались демонтировать памятник Мишке Япончику.