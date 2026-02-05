Памятник Лесе Украинке в Одессе: выбрали победителя конкурса

Памятник Лесе Украинке. Фото: Одесский городской совет

В Одессе определили победителя конкурса на памятник Лесе Украинке. Жюри официально утвердило проект, который лег в основу будущего монумента. Памятник появится вместе с обновленным общественным пространством вокруг.

Об этом сообщила депутат Одесского городского совета Ольга Квасницкая.

Первое место в конкурсе получил проект скульптора Николая Билыка и архитекторов Андрея Кострубы, Марии Матушенко и Александра Вовка. Николай Билык — заслуженный художник Украины, родом из Буковины. Именно эта работа получила наивысшую оценку жюри.

Скульптура, которая победила в конкурсе. Фото: Одесский городской совет

Второе место заняло проектное предложение скульпторов Виктории Липовки и Александра Рубана вместе с архитекторами Андреем Даниленко и Екатериной Липовкой.

Монумент, занявший второе место, фото: Одесский городской совет

Третье место досталось команде скульптора Анастасии Козминской, известной как Настя Мане, и архитекторов Николая Чепелева и Николая Волкова.

памятник, занявший третье место. Фото: Одесский городской совет

Конкурс на лучшее проектное предложение памятника Лесе Украинке объявили после решения Исполкома Одесского городского совета в августе 2025 года. Он проходил в один тур и длился до 30 января 2026 года. Участие могли принимать профессиональные архитекторы, скульпторы, дизайнеры, студенты профильных вузов и авторские коллективы с опытом создания монументального искусства.

Памятник будет установлен в сквере на проспекте имени Леси Украинки с минимальным вмешательством в архитектурно-планировочную среду местности.

