Одесі виділили 57 млн грн на відновлення соціальних об’єктів

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення Одесі додаткової субвенції у розмірі 57 мільйонів гривень. Кошти спрямують на завершення реконструкції важливих соціальних об’єктів.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"Вдячний керівництву держави та нашим європейським партнерам за послідовну підтримку розвитку Одеси та фінансування стратегічно важливих проєктів навіть у складний час", — написав голова МВА.

Які об'єкти доремонтують в Одесі

За його словами, рішення про фінансування ухвалив Кабінет Міністрів України у межах оновленої постанови щодо підтримки регіонів. Одеса витратить ці 57 мільйонів гривень на продовження робіт одразу на семи об’єктах соціальної інфраструктури.

Йдеться про школи, лікарні та інші важливі для міста заклади, які відновлюють після пошкоджень або довготривалого простою. Проєкти реалізують у рамках "Програми з відновлення України", що впроваджується спільно з Європейський інвестиційний банк.

У міській владі зазначають, що ця допомога дозволить не зупиняти будівельні роботи та вчасно завершити об’єкти, які напряму впливають на якість життя одеситів. Фінансування надходить попри складну економічну ситуацію та війну, що робить підтримку особливо важливою для громади.

Нагадаємо, одеські пам'ятники відреставрують за гроші Італії. Також ми писали, що місто витратить мільйони на ремонт підпірної стіни після потопу та синоптиків