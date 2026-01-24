Відео
Потоп в Одесі — місто витратить мільйони на ремонт та синоптиків

Дата публікації: 24 січня 2026 11:55
Після потопу: в Одесі готують ремонт підпірної стіни та кошти для синоптиків
Потоп в Одесі 30 вересня 2025 року. Фото: Новини.LIVE

В Одесі хочуть додати 6 млн грн, щоб завершити укріплення підпірної стінки між житловими будинками на провулку Рульовому після негоди 30 вересня 2025 року. Окремо місто може виділити 494 тис. грн гідрометеоцентру, щоб точніше прогнозувати погоду в регіоні.

Про це стало відомо з засідання постійної комісії з питань надзвичайних ситуацій, екології та цифрової трансформації Одеської міської ради.

Роботи з укріплення підпірної стіни

З засідання стало відомо, що у провулку Рульовому вже виконують роботи з укріплення підпірної стінки між житловими будинками. Але, щоб довести проєкт до кінця, потрібні додаткові гроші.

"На провулку Рульовому виконуються заходи з укріплення підпірної стінки між житловими будинками. Для завершення цієї роботи потрібно додаткові 6 млн грн", — прозвучало на комісії.

Гроші для синоптиків

Під час комісії також повідомили, що до міста звернувся Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів із проханням виділити кошти на спеціальне обладнання. Мета — точніше відстежувати й прогнозувати погодну ситуацію в Одеському регіоні.

"Вони просять виділити 494 тисячі гривень на придбання спеціального обладнання для покращення прогнозування погодної обстановки в нашому регіоні", — зазначив доповідач.

Нагадаємо, імена одеських чиновників у справі про потоп. Також ми писали, що глобальне потепління може призвести до затоплення Одеси вже до кінця цього століття.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
