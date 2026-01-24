Видео
Україна
Потоп в Одессе — город потратит миллионы на ремонт и синоптиков

Потоп в Одессе — город потратит миллионы на ремонт и синоптиков

Дата публикации 24 января 2026 11:55
После потопа: в Одессе готовят ремонт подпорной стены и средства для синоптиков
Потоп в Одессе 30 сентября 2025 года. Фото: Новини.LIVE

В Одессе хотят добавить 6 млн грн, чтобы завершить укрепление подпорной стенки между жилыми домами на переулке Рулевом после непогоды 30 сентября 2025 года. Отдельно город может выделить 494 тыс. грн гидрометеоцентру, чтобы точнее прогнозировать погоду в регионе.

Об этом стало известно с заседания постоянной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций, экологии и цифровой трансформации Одесского городского совета.

Работы по укреплению подпорной стены

Из заседания стало известно, что в переулке Рулевом уже выполняют работы по укреплению подпорной стенки между жилыми домами. Но, чтобы довести проект до конца, нужны дополнительные деньги.

"На переулке Рулевом выполняются мероприятия по укреплению подпорной стенки между жилыми домами. Для завершения этой работы нужны дополнительные 6 млн грн", — прозвучало на комиссии.

Деньги для синоптиков

Во время комиссии также сообщили, что в город обратился Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей с просьбой выделить средства на специальное оборудование. Цель — точнее отслеживать и прогнозировать погодную ситуацию в Одесском регионе.

"Они просят выделить 494 тысячи гривен на приобретение специального оборудования для улучшения прогнозирования погодной обстановки в нашем регионе", — отметил докладчик.

Напомним, имена одесских чиновников в деле о потопе. Также мы писали, что глобальное потепление может привести к затоплению Одессы уже к концу этого века.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
