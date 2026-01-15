Відео
Одеські пам'ятники відреставрують за гроші Італії — угода

Дата публікації: 15 січня 2026 16:14
Італія допоможе відновити пам’ятки Одеси
Одеський художній музей. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Верховна Рада ратифікувала Грантову угоду між Україною та Італією. Кошти спрямують на відновлення й збереження культурної спадщини. Частина фінансування піде на знакові об’єкти в Одесі. Йдеться про пам’ятки в історичному центрі міста під захистом ЮНЕСКО.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Грантова угода

Парламент підтримав ратифікацію Грантової угоди між урядами України та Італії. Фінансування передбачене в межах програми "Відновлення та збереження культурної спадщини". Вона охоплює об’єкти, які мають історичну й архітектурну цінність. В Одесі кошти планують спрямувати на реставрацію та збереження низки відомих будівель. Серед них — Одеська філармонія, відома як "Нова біржа", Палац Потоцьких, де розташований Художній музей, а також Палац Абази — Музей західного і східного мистецтва. До переліку також увійшли Одеський літературний музей, Палац одружень на Рішельєвській та будинок Зонтага на Приморському бульварі.

Для Одеси це рішення має стратегічне значення. Історичний центр міста перебуває під охороною ЮНЕСКО й неодноразово зазнавав загроз через війну.

"Дякую Уряду та народу Італії за послідовну підтримку. Цінуємо", — написав Сергій Лисак.

Що відомо про грант

Загальний обсяг італійського гранту становить 32,5 млн євро. Угоду за програмою "Відновлення та збереження культурної спадщини Одеського регіону" підписали 10 липня 2025 року в Римі, однак її ратифікація затягнулася майже на пів року. Після ухвалення закону кошти мають надійти до Міністерства культури, а далі — бути розподілені у вигляді субвенцій. За попередніми розрахунками, близько 6 млн євро отримає місто Одеса, решту спрямовуватимуть на об’єкти обласного підпорядкування в історичному центрі міста, що перебуває під охороною ЮНЕСКО.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що ще 5 пам'яток з Одеси отримали посилений захист. Також ми писали, що Зеленський розповів про відновлення після атак РФ.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
