Відновлення житла та укриття в Одесі

В Одесі посилюють роботу з відновлення пошкоджених будинків і безпеки містян. За час повномасштабної війни в місті постраждали понад тисячу житлових об’єктів. Водночас темпи облаштування укриттів залишаються недостатніми.

Про це під час апаратної наради повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Відновлення будинків

В Одесі за час повномасштабного вторгнення пошкоджено 1121 будинок. Через це міська влада отримує численні звернення від мешканців, які досі не дочекалися допомоги. Посадовцям доручено зв’язатися з кожною постраждалою родиною, з’ясувати потреби та реальний стан відновлення житла.

Збільшення укриттів

Окремий акцент зробили на безпеці. За минулий тиждень в Одесі ввели в експлуатацію ще одне укриття, однак загальну ситуацію називають незадовільною. Після аналізу безпекового стану міста фахівцями ДСНС готують план усунення недоліків, виявлених під час перевірок.

Соціальний транспорт

Окремо звернули увагу на перебої в роботі громадського транспорту. Офіційно інтервал руху громадського транспорту заявлений 15–20 хвилин. На практиці пасажирам доводиться чекати по годині та більше, про що неодноразово повідомляли у соціальних мережах. Графік руху залишається незбалансованим. Через це пасажири не мають чіткого розуміння інтервалів.

Від сьогодні почав роботу інформаційний центр, де можна отримати дані про схеми руху, графіки та час роботи соціальних автобусів. Там можна залишити скарги чи пропозиції. Диспетчери працюють з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 20:00 за телефонами (048) 717-54-54 та (048) 717-54-77.

