Україна
Безпека та відновлення будинків в Одесі — пріорітет тижня

Безпека та відновлення будинків в Одесі — пріорітет тижня

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 11:48
Відновлення житла та укриття в Одесі
Пошкоджений будинок внаслідок атаки. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі посилюють роботу з відновлення пошкоджених будинків і безпеки містян. За час повномасштабної війни в місті постраждали понад тисячу житлових об’єктів. Водночас темпи облаштування укриттів залишаються недостатніми.

Про це під час апаратної наради повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Читайте також:

Відновлення будинків

В Одесі за час повномасштабного вторгнення пошкоджено 1121 будинок. Через це міська влада отримує численні звернення від мешканців, які досі не дочекалися допомоги. Посадовцям доручено зв’язатися з кожною постраждалою родиною, з’ясувати потреби та реальний стан відновлення житла.

Збільшення укриттів

Окремий акцент зробили на безпеці. За минулий тиждень в Одесі ввели в експлуатацію ще одне укриття, однак загальну ситуацію називають незадовільною. Після аналізу безпекового стану міста фахівцями ДСНС готують план усунення недоліків, виявлених під час перевірок.

Соціальний транспорт

Окремо звернули увагу на перебої в роботі громадського транспорту. Офіційно інтервал руху громадського транспорту заявлений 15–20 хвилин. На практиці пасажирам доводиться чекати по годині та більше, про що неодноразово повідомляли у соціальних мережах. Графік руху залишається незбалансованим. Через це пасажири не мають чіткого розуміння інтервалів.

Від сьогодні почав роботу інформаційний центр, де можна отримати дані про схеми руху, графіки та час роботи соціальних автобусів. Там можна залишити скарги чи пропозиції. Диспетчери працюють з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 20:00 за телефонами (048) 717-54-54 та (048) 717-54-77.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Зеленський розповів про відновлення після російських атак. Також ми писали, що в Одесі законсервували будинок після ворожого обстрілу.

Одеса Одеська область міська рада Новини Одеси відновлення укриття
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
